Une délégation de la Cap 2024 a rendu visite, hier, à la famille du président du mouvement Goudomp debout, Olivier Boucal, au nom d’Alioune Sarr et de toutes les composantes de la Cap 2024. C’est le président des cadres de la Cap 2024, Dr Serigne Guèye, qui a dirigé la délégation. Cette dernière ‘’a saisi l'occasion pour transmettre à M. Boucal, par l'intermédiaire de sa famille, la lettre de soutien et de solidarité que lui a adressée la Cap 2024’’.

Il est écrit dans la lettre : ‘’nous sommes à vos côtés et avec vous dans l’épreuve que M. Boucal traverse au prix de son engagement patriotique pour le mieux-être de ce que nous avons de plus cher, le Sénégal. La deuxième étape de notre démarche consistera en une visite à rendre à M. Olivier Boucal lui-même pour lui témoigner de notre engagement et de l’attention que nous portons à son sort et à son combat. Nous vous prions de transmettre aux différents membres de toute la famille, où qu’ils se trouvent, l’expression de notre profonde solidarité avec le souhait ardent qu’un terme soit apporté rapidement au séjour carcéral de notre cher compatriote’’.