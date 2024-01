Le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, a publié le 23 janvier l’arrêté no 001785 portant carte électorale (liste des bureaux de vote), selon un communiqué du ministère de l'Intérieur rendu public ce vendredi 26 janvier. Par cet acte, une étape supplémentaire vient d’être franchie, en attendant la remise du fichier électoral aux candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour briguer les suffrages des citoyens-électeurs. Le processus électoral suit son cours normal, malgré la saisine du Président de la République, Macky Sall, par le collectif regroupant 43 prétendants recalés pour « une reprise du contrôle de validation du parrainage » et les actions de certains acteurs politiques et de la société civile qui continuent d’épiloguer sur une éventuel report de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

En effet, au rythme des tâches et opérations électorales déjà réalisées par l’administration électorale, le respect du calendrier républicain est en bonne voie. Sous ce rapport, le ministre de l’Intérieur chargé de l’organisation matérielle du scrutin, Sidiki Kaba, a publié « l’arrêté no 0O1785/23 janvier 2024 portant carte électorale (liste des bureaux de vote) en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 », souligne le communiqué. L’article 1 dispose que la carte sus-indiquée est établie « conformément aux documents annexés ». En outre, la source poursuit en son article 2 que « la Direction générale des élections (Dge) et la Commission électorale nationale autonome (Cena) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal ».

Cependant, il convient de préciser que « les documents annexés » mentionnés dans l’arrêté ne sont pas encore rendus public par le ministère de l’Intérieur. Une visite du site officiel de la Dge ne renseigne sur aucune information y relative. Par cet acte, une étape supplémentaire vient d’être franchie, en attendant la remise du fichier électoral, objet de toutes les supputations dans l’espace partisan sur sa fiabilité, aux candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Conformément aux dispositions légales en vigueur, il sera mis à leur disposition des candidats 15 jours avant le 1er tour du scrutin présidentiel prévu le 25 février 2024.