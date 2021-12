Sorti sur blessure, mercredi, le défenseur central de Naples souffre d’une ‘’déchirure au deuxième degré aux ischio-jambiers de la jambe gauche’’ qui pourrait l’éloigner des pelouses pendant quatre à cinq semaines, selon la presse italienne.

Les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli, sorti à la 80e mn sur blessure, mercredi dernier, lors de la rencontre contre Sassuolo (2-2), n’a pas pris part à la séance d’entrainement de ce jeudi. Le site officiel du club indique qu’il souffre ‘’d’une déchirure au deuxième degré aux ischio-jambiers de la jambe gauche’’. L’international sénégalais a ‘’déjà commencé le processus de traitement’’. Et la situation serait très sérieuse pour le Sénégalais, si on se fie aux informations de la presse italienne, qui annonce son retour juste avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun).

‘’Un problème physique important, qui éloignera le défenseur sénégalais des terrains de jeu pendant quatre à cinq semaines’’, a écrit Sky Sport Italia.

Un casse-tête pour Cissé

Le nom du défenseur de Naples vient rallonger la liste des Lions blessés. Krépin Diatta, Bouna Sarr et Ismaïla Sarr lui ont précédé à l’infirmerie. A part le latéral droit du Bayern Munich, blessé vendredi dernier et qui devrait rester hors des pelouses pendant trois semaines, tous les autres sont annoncés s’absenter au moins pour un mois. Le cas du milieu de terrain de l’AS Monaco semble plus préoccupant. Souffrant d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche, l’ancien pensionnaire de l’Académie Oslo, qui devrait subir une opération, est proche d’un forfait pour la Can-2022 au Cameroun.

Concernant l’attaquant de Watford, il est victime d’une ‘’blessure aux ligaments du genou, le 20 novembre dernier, qui nécessitera une nouvelle analyse d’environ un mois’’, selon son club. Si sa durée d’indisponibilité est confirmée, l’attaquant des Hornets sera très juste pour le début de la Can.

Cette longue liste des blessés ne facilite pas la tâche au sélectionneur national, à environ cinq semaines du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Déjà, Aliou Cissé n’a pas caché ses appréhensions face à ces multiples cas de blessure. ‘’C’est normal qu’on soit inquiet, parce que ces périodes sont plus difficiles pour un sélectionneur. Mon esprit est sur nos Lions qui jouent chaque week-end. A chaque fois qu’un joueur tombe, on est inquiet’’, a déclaré le coach lors de la rencontre de la 2e journée de Ligue 1 entre Teungueth FC et Diambars (0-0), le week-end dernier.

Pour parer à toute défection, Cissé et son staff devraient dès à présent songer à trouver des remplaçants aux joueurs blessés, qui ne sont pas des moindre dans son dispositif. Mais le technicien veut s’entourer de toutes les garanties afin de s’assurer que les joueurs déclarés blessés le sont effectivement et leur durée d’indisponibilité avérée.

D’ailleurs, informe record.sn, Cissé aurait demandé au médecin de l’équipe nationale d’entrer en contact avec le service médical de Watford pour suivre l’évolution de la situation d’Ismaïla Sarr. Cela, pour éviter des précédents comme la jurisprudence Diafra Sakho. Evoluant sous les couleurs de West Ham, l’ancien Messin, sélectionné par Alain Giresse pour la Can-2015 en Guinée équatoriale (17 janvier-8 février), avait déclaré forfait à cause d’une blessure au dos qui devait l’éloigner des terrains pour six semaines. Mais, à la surprise générale, l’attaquant a rejoué quelques jours après le démarrage de la Can (le 25 janvier à Bristol City, 1-0) avec les Hammers, lors du 4e tour de la FA Cup, où il avait inscrit le but victorieux de son équipe à la 81e mn.