Les 6 chapeaux Chapeau 1 : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire. Chapeau 2 : Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap-Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon et Guinée-Équatoriale. Chapeau 3 : Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie et Angola. Chapeau 4 : Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République centrafricaine, Malawi et Libye. Chapeau 5 : Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana et Liberia. Chapeau 6 : Lesotho, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Seychelles, Érythrée et Somalie.