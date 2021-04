Centre emploi

Lors de la "Foire PSE" tenue les 10 et 11 avril derniers, son initiateur, en la personne du président de la convention citoyenne Leeneen, avait annoncé l'inauguration d'un centre ayant pour vocation l'orientation, l'accompagnement et le conseil en matière d'emploi et d'entrepreneuriat.

C'est chose faite depuis hier. Selon Mamadou Guèye, cette foire avait pour objectif de montrer tous les mécanismes et institutions que le président de la République avait mis à la disposition de la jeunesse pour lutter contre le chômage.

"Ce centre qui vient d'être ouvert a pour objectif d'accompagner les jeunes et les femmes dans leurs recherches de financement et de formation, et dans leurs recherches d'amélioration de leurs conditions de vie. Les structures de financement sont là, mais beaucoup ne savent pas les voies et moyens pour y arriver. Le centre va leur offrir cela.

Il est à la disposition de tous. Ils y trouveront des conseils, un accompagnement et une orientation. Il permettra aux porteurs de projet d'avoir la possibilité de rédiger leur projet suivant leur canevas et de le déposer depuis ce centre. Ainsi, le suivi se fera pour que ces financements puissent arriver dans les mains de la population. Il y aura une courroie de transmission", a renseigné M. Guèye. Avec ce centre, précise-t-il, les jeunes seront accompagnés d'amont en aval.