Hier, s’est ouverte la session plénière du Conseil économique, social et environnemental (Cese) consacrée à l’examen et à l’adoption du projet d’avis sur le thème ‘’Émigration et emploi des jeunes’’. Tenue en visioconférence en raison de la situation sanitaire actuelle, elle a été dirigée par le président du Cese, Idrissa Seck, tel qu’indiqué dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’A l’issue de débats d’une grande qualité qui ont été nourris par les brillantes et pertinentes contributions des honorables conseillers, de six personnes ressources, de 34 structures étatiques et non-étatiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers, la plénière a adopté, à l’unanimité, l’avis sur le thème ‘’Émigration et emploi des jeunes’’.

Le président du Cese a rappelé que les thèmes étudiés procédaient de la saisine de Monsieur le Président de la République, qui accorde un intérêt tout particulier à ces problématiques qui touchent particulièrement la jeunesse sénégalaise’’, lit-on dans la note. En effet, rapporte-t-on, ‘’’cette lancinante question de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, selon Idrissa Seck, est propulsée au-devant de l’actualité, dans un contexte marqué récemment par de regrettables agitations sociales’’.

Ainsi, il a tenu à ‘’saluer les efforts consentis par le gouvernement pour promouvoir davantage l’emploi des jeunes et des femmes, d’une part, mais surtout à féliciter les récentes décisions prises par le président de la République ce 3 avril. Elles sont, à n’en point douter, des réponses pertinentes aux besoins de formation, d’emploi et de soutien à l’entreprenariat des jeunes à qui il a spécialement dédié le 61e anniversaire de la Fête de l’indépendance’’. Aujourd’hui, le Cese clôturera sa première session ordinaire entamée le 24 février dernier. Par conséquent, ‘’l’Assemblée consultative la consacrera à l’examen et à l’adoption du projet d’avis sur le thème «Inondations et assainissement», en présence du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam’’.