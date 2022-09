Changements climatiques

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a annoncé, vendredi à Dakar, l’ouverture d’un guichet pour mobiliser 13 milliards de dollars US afin de soutenir les actions d’adaptation au changement climatique en Afrique, a constaté l’APS. ’’Le changement climatique bouleverse l’Afrique.

Il y a les inondations (...) et la sécheresse (....). Nous avons ouvert un guichet, avec nos donateurs, pour pouvoir mobiliser jusqu’à 13 milliards dollars américains pour soutenir les actions d’adaptation climatique en Afrique’’, a-t-il- déclaré. Il s’exprimait, vendredi, à Dakar, lors de la 3ème réunion de reconstitution des ressources du Fonds de développement en Afrique (FAD).

’’Avec ce projet, vingt millions de paysans auront accès aux technologies les plus performantes qui résistent au changement climatique et vingt millions de paysans auront aussi accès à l’assurance contre les effets néfastes du changement climatique’’, a-t-il-souligné. ’’Il y aura 1 million de terres dégradées qui seront renouvelées et au moins, 9,6 millions de personnes qui auront un accès à une énergie renouvelable’’, a-t-il poursuivi. Par ailleurs, AKinwumi Adesina s’est félicité de la ’’bonne coopération’’ entre la BAD et le Sénégal marquée par la réalisation de plusieurs infrastructures à Dakar et à l’intérieur du pays grâce au financement de l’institution financière.

...Le ministre sénégalais de l’Economie et la Coopération, Amadou Hott, s’est réjoui, pour sa part, du choix porté sur le Sénégal pour abriter cette rencontre de trois jours avec la présence des donateurs de plusieurs nationalités. Il a rappelé que l’objectif de cette rencontre est de convaincre les donateurs à contribuer massivement à ce Fonds africain de développement qui finance les pays les moins avancés en Afrique.

’’L’exemple de financement du FAD au Sénégal, c’est le pont de la Sénégambie qui est un projet impactant pour le Sénégal et la Gambie, mais aussi le pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie’’, a-t-il dit. Hott espère qu’à la fin de ces trois jours d’échanges, les donateurs seront convaincus pour renflouer le financement accordé au FAD. Le ministre souhaite aussi un accord de toutes les parties prenantes pour que ce Fonds aille sur le marché des capitaux. Selon lui, cette initiative permettra de lever plus de fonds et prêter d’avantages aux pays africains surtout les pays les moins avancés avec des taux relativement concessionnaires.