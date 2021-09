Le milieu de terrain international sénégalais du Red Star (National) Cheikh Ndoye, se réjouit de la nomination d’Habib Bèye comme entraîneur intérimaire de son équipe, faisant part de sa ‘’fierté de voir un compatriote’’ avoir cette promotion. ‘’Ça fait plaisir, même si c’est une situation intérimaire, et on espère avec lui qu’on va rebondir’’, a réagi le milieu de terrain international dans un entretien avec l’APS. Le Red Star, candidat à la montée en Ligue 2, a perdu quatre de ses six premiers matchs de ce début de championnat, dont le dernier par 6-0.

Cheikh Ndoye assure malgré tout que l’arrivée d’Habib Bèye ne va rien changer à son statut au sein du Red Star, même s’il se dit ravi de voir un de ces prédécesseurs en équipe nationale réussir sa reconversion jusqu’à obtenir une promotion sur un banc de touche. ‘’Son arrivée ne va rien changer pour moi. Je reste professionnel comme avec tous les autres techniciens.

Mon investissement en tant que joueur professionnel reste total et entier’’, a déclaré l’ancien capitaine d’Angers (élite française). ‘’Je reste un battant et je rentre sur un terrain pour gagner’’, a-t-il insisté, assurant que "tous ensemble, les joueurs et le staff technique, tout le monde tire l’équipe vers le haut’’. ‘’Nous ne ménagerons aucun effort dans ce sens’’, a dit le natif de Rufisque (Ouest), qui a pris part, avec les Lions, à la Can-2017 au Gabon et aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

APS