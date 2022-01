‘’Nous tirons un bilan très positif et nous sommes très contents de notre campagne. Cela fait une semaine qu’on est sur le terrain. Qu’on est en train de proposer à la population de Golf-Sud notre programme, notre vision de cette commune horizon 2032. Nous voyons de plus en plus l’adhésion de la population à ce programme. Elle s’est rendu compte que ce programme est digeste et est très structuré. Elle le comprend. L’essentiel, pour nous, est de faire en sorte que la population se retrouve dans ce qu’on dit et de manière exclusive’’, déclare Cheikh Oumar Sy, candidat à la mairie de Golf-Sud.

Il reste convaincu d’avoir un programme viable, réalisable et qui peut répondre aux aspirations de la population de la commune de Golf-Sud. De plus, il déclare que ‘’cette population mérite des gens de valeurs, d’éthique et qui savent exactement que la citoyenneté doit être au cœur de la gestion’’. Ainsi, ‘’une fois élu, a-t-il promis lors d’un meeting, je vais faire le diagnostic socio-économique de la commune, car on ne peut pas vendre une commune sans avoir les données factuelles. On va aussi régler la vitrine de l’administration, ce qu’on appelle la E-administration. Aujourd’hui, avec les Ntic, il faut faire en sorte que l’accessibilité de l’information vienne dans les foyers.

Que l’on puisse télécharger le budget de la mairie sans se déplacer. Que l’on puisse accéder à des informations des services de base au niveau des sites Internet et des outils de communication, et de rendre visible tout ce qui est lignes budgétaires pour que la population sache exactement comment leur ressource est utilisée. C’est pour cela que nous partons sur le triptyque innovation avec les nouvelles techniques de l’information, transparence dans la gestion des ressources et équité pour que la distribution de ses ressources soit équitable aux yeux de la population’’.