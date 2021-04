Dans la commune de Diass, les querelles de positionnement ont déjà démarré en vue des futures élections locales. Entre le maire de la commune Mamadou Diouf et le directeur général du Cosec Mamadou Ndione, c’est la guerre, notamment sur la question de l’emploi des jeunes. L’édile, qui inaugurait une nouvelle boulangerie dans sa commune, a estimé que l’heure est aux actions concrètes, en la matière, et non aux discours.

C’est la guerre de positionnement dans la commune de Diass, entre le maire et le directeur général du Cosec Mamadou Ndione. Au moment où ce dernier terminait un forum de deux jours sur l’emploi des jeunes en grande pompe, le maire inaugurait une nouvelle boulangerie qui a coûté 115 millions de francs dans le village de Thicky, financée par un fils de la localité, Aliou Ndour, plus connu sous le nom de ‘’Secka Ndour sans frontière’’. Occasion saisie par l’édile de la commune pour rappeler que l’urgence, aux yeux de la jeunesse saafi, n’est plus des discours, mais plutôt des actes concrets. Une flèche décochée au responsable ‘’apériste’’ Ndione, qui animait un forum sur l’emploi des jeunes.

Selon le maire, par ce geste, le promoteur a très bien compris le message du chef de l’Etat pour trouver de l’emploi aux jeunes. ‘’Si tout le monde faisait comme Aliou Secka Ndour, on allait amoindrir la souffrance de la jeunesse. Au nom du chef de l’Etat, nous vous félicitons pour cette belle initiative qui va redonner le sourire aux jeunes de Thicky’’, a déclaré Cheikh Tidiane Diouf à l’attention du promoteur.

Il a profité également de cette tribune pour remercier le chef de l’Etat qui a fait la part belle à la commune de Diass, dans son discours du 3 avril. Evoquant la Zone économique spéciale intégrée de Diass, le chef de l’Etat a déclaré qu’elle accueillera, en octobre, une plateforme logistique et de transport comprenant un centre de services logistiques et de transport de marchandises ; une académie de formation aux métiers du transport et un port sec pour desservir l’aéroport international Blaise Diagne, les zones industrielles environnantes et les ports maritimes de Bargny et de Sendou.

Des investissements qui recoupent également la vision du maire de Diass. ‘’Nous avons toujours accueilli les projets de l’Etat et nous espérons que cette fois-ci, Son Excellence le Président de la République opérera une discrimination positive pour les enfants de la zone. Nous avons hâte de commencer l’organisation de ces projets avec les services de l’État, au grand bonheur de la population de Diass’’, a précisé l’édile.

‘’Dès que j’ai accédé à la tête de la municipalité, j’ai recruté des jeunes de la commune pour les responsabiliser. Aujourd’hui, tout le monde sait que ces jeunes sont très dynamiques et ils œuvrent pour la bonne marche de la mairie. En dehors de cela, dans la convention UCG-AIBD, nous avons obtenu le recrutement de jeunes qui vont travailler à l’aéroport. Toujours m’inspirant de la politique du chef de l’Etat, j’ai signé une convention avec le Fera (Fond d’entretien routier autonome) où 20 jeunes de la localité seront recrutés dès la semaine prochaine, pour rendre la voirie propre. Nous avons aussi formé des jeunes dans les métiers des BTP (bâtiments et travaux publics) ; il y a eu 65 jeunes qui ont été formés en formation continue. Je pense qu’il vaut mieux passer à l’acte plutôt que faire de la théorie en organisant des forums, des séminaires’’, a par ailleurs souligné le maire.

Pour une meilleure efficacité dans la gestion des emplois des jeunes de sa commune, il a mis en place une plateforme numérique où les jeunes pourront déposer leur CV, ‘’parce que nous voulons, à travers cet outil, aller à la rencontre des entreprises qui sont dans le périmètre communal, pour qu’elles puissent recruter d’abord les compétences qui sont en place avant d’aller les chercher ailleurs’’, a conclu Cheikh Tidiane Diouf.

IDRISSA AMINATA NIANG