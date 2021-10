Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, Romelu Lukaku (28 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) a évoqué son style de jeu. L’attaquant de Chelsea n’apprécie pas son image basée sur son physique et se décrit comme un joueur polyvalent.

"Vu mon gabarit – je suis assez grand – tout le monde pense que je suis un point d'ancrage, que je me contente de garder le ballon et de marquer des buts, a regretté le Belge. Mais je n'ai jamais joué de cette façon et je déteste ça. Ma plus grande force est que je suis dangereux lorsque je suis face au but, car c'est là que je fais rarement de mauvais choix."

"Après avoir passé le ballon, je sais où je dois me positionner dans la surface. Je peux faire un peu de tout et dans certains matchs, lorsque je sais qu'il y a beaucoup d'espace derrière la défense, je joue différemment. Si je suis si productif (devant le but), c'est parce que je suis polyvalent", a expliqué Lukaku avant d’affronter les Bleus jeudi (20h45) en demi-finale de la Ligue des Nations.