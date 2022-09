La Nigérienne Doumbia Amadou Halimatou, réalisatrice du film ‘’Weyboro’’, est l’heureuse gagnante du Grand Prix Kodjo Ebouclé 2022, le prix du meilleur film du Clap Ivoire. Le Sénégal a été honoré, car le meilleur scénario de cette édition est attribué au film ‘’Quand je serai grand’’ de Mandir Ndoye Thiaw.

Doumbia Amadou Halimatou Weyboro du Niger succède à la Malienne Djélika Mama Traoré, lauréate du Kodjo Ebouclé de l’édition précédente. Pour son film ‘’Weynoro’’, la Nigérienne a reçu le prix du meilleur film du Clap Ivoire d’une valeur de six millions de F CFA, pour la pertinence du sujet et de son traitement. ‘’Il nous a touché, ému’’, a salué le jury qui dit avoir décerné le prix à l’unanimité, hier, lors la cérémonie de clôture du festival.

C’est la première que le Niger remporte ce prix. Quant au prix du Meilleur film d’intégration (d’une valeur de 5 millions F CFA), il a été attribué au film documentaire ‘’Sur les traces de mes ancêtres’’ (Côte d’ivoire) de Soumahoro Zeinab. Ce film parle de l’histoire des guerriers Soumahoro. Un travail de recherche a été fait par la réalisatrice.

Le Sénégal a été honoré. En effet, le prix du Meilleur scénario, d’une valeur de 500 000 F CFA, est attribué à ‘’Quand je serai grand’’ de Mandir Ndoye Thiaw. Le scénario de ce film est original. Et il constitue une véritable parabole. De son côté, le film ‘’Ma vie mon choix’’ (fiction –Côte d’Ivoire) de Doh Fousseny Traoré est doublement récompensé. En effet, il a reçu le prix de la Meilleure fiction d’une valeur d’un million F CFA, pour son histoire bien construite, la qualité de l’interprétation et la démarche artistique dans son ensemble, selon les membres du jury. Et le prix de la Meilleure interprétation masculine doté de 500 mille F CFA à Sékou Kouyaté. C’est aussi le cas du film ‘’Souk’’ (fiction) du réalisateur Bonkoungou Wendkoagnda Gaston (Burkina Faso). Il a d’abord reçu le prix de la Meilleure direction photo pour sa performance esthétique et visuelle, ensuite celui du Meilleur. ‘’Après avoir passé à la télévision d’information, je sais que le son est très important’’, a souligné Harouna Niandou, membre du jury, par ailleurs Président de l’Association des cinéastes nigériens. Ainsi, Bonkoungou Wendkoagnda Gaston a reçu, à deux reprises, une enveloppe de 500 000 F CFA.

En ce qui concerne le prix de la Meilleure interprétation féminine d’une valeur de 500 mille F CFA, le film-fiction ‘’Que la lumière soit’’ de Lawani Ganyou Kassim (Togo) l’a remporté. Il a, en effet, été attribué à Kolani Lalpoa Germaine pour le talent qu’elle a montré dans le film. Le prix du Meilleur documentaire, d’une valeur d’un million F CFA, est attribué au film ‘’Quand je serai grand’’, cette fois-ci, du Togolais Etse Eden Prudencio.

CLAP IVOIRE 2022 - MANDIR NDOYE THIAW (LAURÉAT PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO)

’’Le simple fait d’être sélectionné à ce festival me suffisait’’

‘’Je suis très satisfait de ce prix du Meilleur scénario que j’ai remporté. C’est une très grande satisfaction pour moi. C’est vrai qu’on parle de compétition, mais moi, le simple fait d’être sélectionné à ce festival me suffisait amplement. Parce que ce qui est intéressant dans le festival, c’est de pouvoir partager mon film, le faire voir. J’ai apprécié ce festival et toute l’organisation qu’il y a derrière. Je remercie mon producteur Oumar Sall de Cinekap. C’est par le programme Up court métrage que je suis passé pour pouvoir faire ce film. Nous savons tous qu’il n’y a pas de producteurs qui s’intéressent aux courts-métrages. Généralement, ce sont les jeunes qui se débrouillent de gauche à droite qui en font et cela a un impact sur le résultat de leurs films, surtout sur la qualité.’’

BABACAR SY SEYE (ENVOYÉ SPECIAL)