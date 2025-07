Une si longue lettre au cinéma

Le premier long métrage fiction ‘’Une si longue lettre’’ de la réalisatrice et productrice sénégalaise, Angèle Diabang, caracole en tête des films, cette semaine, avec un cumul de trois mille entrées depuis sa sortie le 4 juillet, a appris l’APS de source officielle. ‘’Nous faisons des cumuls le week-end et pour le film +Une si longue lettre, on en est à 3000 mille entrées entre jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C’est un chiffre intéressant, c’est un bon démarrage’’, a dit Moustapha Samb, le directeur de Pathé cinéma à Dakar joint par téléphone. Selon lui, c’est ‘’une bonne fréquentation’’ pour un film local qui, dit-il ‘’est en tête du top des films qui sont à l’affiche en ce moment’’.

‘’Une si longue lettre’’ est devant deux blockbusters américains. Il s’agit de ‘’Jurassic world : la renaissance’’, le septième volet de la saga initiée par le réalisateur américain Steven Spielberg en 1993 ou encore le film ‘’F1’’ un drame où on retrouve l’acteur américain Brad Pitt. ‘’Nous espérons que cela va continuer pour les autres semaines, le film de Angèle a un potentiel incroyable’’, a souligné Moustapha Samb. Il a précisé que le public qui fréquentait le cinéma Pathé Dakar était relativement jeune avec un taux de 70 %. ”Aujourd’hui, pour +Une si longue lettre, les spectateurs viennent en famille, les parents et les enfants’’, fait remarquer Samb.

...Cette fiction ‘’Une si longue lettre’’ est une adaptation plus de 45 ans après la publication du célèbre roman de l’écrivaine sénégalaise, Mariama Bâ. Le film retrace l’histoire bouleversante de Ramatoulaye, enseignante à Dakar, dont la vie bascule après 25 ans de mariage lorsque son époux, Modou, décide de prendre pour seconde épouse Binetou, la meilleure amie de leur fille aînée. Entre trahison, solitude, lutte pour conserver sa dignité et protéger ses enfants, Ramatoulaye incarne une femme moderne face aux pesanteurs de la tradition, dans une société en mutation. La réalisatrice remercie le public pour cet engouement autour du film. ‘’Je dis merci au Seigneur et au public sénégalais. C’est la fin d’une si longue marche’’, a réagi Angèle Diabang joint par téléphone.

‘’C’est inédit de voir un tel enthousiasme et surtout le film a une bonne fréquentation devant des blockbusters américains’’, a-t-elle souligné. ‘’J’ai eu le témoignage d’un jeune élève qui est venu me voir après la projection pour me dire qu’il a vu le film parce qu’il doit étudier l’œuvre l’année prochaine’’, raconte la réalisatrice. Elle estime surtout que ‘’c’est un bel hommage qui est ainsi fait à l’écrivaine Mariama Ba’’. Angèle Diabang fait savoir que le film va sortir en septembre dans 15 pays africains via le réseau Canal Olympia. Une tournée nationale sera organisée après l’hivernage et la rentrée des classes.