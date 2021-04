Le gouvernement du Sénégal a clôturé, hier, sa table ronde dédiée à l’appel à contribution pour l’accès universel à l’énergie. Pour un objectif fixé initialement à 732 milliards, l’Etat a finalement enregistré 1 640 milliards de francs CFA, en termes de promesses de contribution, soit plus du double du montant recherché.

‘’L’appel à contribution pour le lancement du projet ‘’Accès universel à l’énergie à l’horizon 2025’’ du gouvernement du Sénégal, trouve bon écho chez les bailleurs. En effet, le bilan de la table ronde avec les partenaires financiers révèle des promesses de financement qui dépassent largement le montant recherché, qui est de 732 milliards de francs CFA. Les financements promis à l’Etat du Sénégal pour le projet ‘’Accès universel à l’électricité d’ici à 2025’’, s’élèvent à 1 640 milliards de francs CFA. Plus que le double du montant recherché par le gouvernement’’, s’est réjoui le ministre de l’économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott lors la clôture de la table ronde virtuelle qui était réservée, pour le deuxième jour, au secteur privé national.

Celui-ci a d’ailleurs massivement répondu à l’appel du gouvernement. Ainsi, sur les 1 640 milliards promis lors de cette rencontre virtuelle, 1 400 milliards proviennent des partenaires privés du gouvernement. Mieux, à en croire le ministre Amadou Hott, des partenariats public-privé seront noués avec certains contributeurs au financement du programme de l’accès universel à l’électricité, tandis que d’autres organismes privés vont s’engager individuellement dans la mise en œuvre de l’initiative.

De plus, pour la phase de mise en œuvre de cet ambitieux projet, le privé national, représenté à la rencontre par plusieurs organisations et associations d’entreprises, s’est dit intéressé à contribuer pleinement à la réussite du programme. ‘’Le secteur privé est prêt à contribuer de manière tangible au projet de l’accès à l’énergie universelle. Nous mobiliserons tous les moyens pour être dans ce combat. L’électricité est un levier important pour fixer notre population rurale. Elle permet de booster la création, de favoriser la répartition des ressources et d’accéder à la connectivité. C’est pourquoi il faut soutenir la préférence nationale dans ce projet et éviter que les entreprises nationales ne soient pas réduites à jouer des rôles de sous-traitance’’, a martelé le président du Conseil national des entreprises du Sénégal (Cnes) Adama Lam.

Son appel semble bien tomber dans l’oreille indiquée, puisque le ministre de l’Economie a aussitôt invité les partenaires du gouvernement, dont le secteur privé national, à entreprendre rapidement des négociations avec la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) et le ministère du Pétrole et des Energies, en vue de participer pleinement à la matérialisation du programme d’électrification. Il y a également, a-t-il ajouté, pour le secteur privé, la possibilité de faire des offres spontanées et de participer aux appels d’offres de l’Etat dans le secteur de l’énergie. L’objectif étant de renforcer la contribution du privé national dans ce programme phare de l’Etat du Sénégal qui a pour ambition de maximiser les retombées économiques grâce à un meilleur service d’accès à l’électricité.

ABBA BA