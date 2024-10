CNRA - campagne électorale 

‘’Celui qui guette ne tousse pas.’’ (Proverbe wolof)

Un pays africain

Ainsi donc, le Sénégal s’achemine, à coup sûr, sur le chemin d’un enlisement politique. À l’allure où vont les choses avec autant de rebondissements et de surenchère, tout pourrait finir dans un imbroglio avec déchirure pour simple fait d’une date d’élection et de la conduite d’une transition devenue incontournable. Cela est clair et accepté par toutes les composantes de la population