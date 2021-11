Cnra/locales

Les journalistes, animateurs, chroniqueurs candidats aux élections locales de janvier doivent se mettre en retrait de leur media durant toute la campagne électorale, a indiqué, mardi, le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), d’après emedia.

’’Nous avons dit que tous les journalistes, animateurs, chroniqueurs qui sont candidats au poste de maire, président de conseil départemental ou conseiller municipal seront obligés de laisser tomber leur profession de journaliste et être des politiciens purs durant toute la campagne’’, a-t-il dit. Monsieur Diagne intervenait lors de la conférence de presse coanimée par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et la maison de production Even Prod, productrice de la série à polémique ’’Infidèles’’. Selon lui, toutes les chaînes ’’qui ne respecteront pas cette directive seront sanctionnées’’.

Le CNRA va être ’’ferme’’ sur cette question, a dit M. Diagne, soulignant que plus de 99 % des confrères qu’il a rencontrés ont reconnu que ’’non seulement le CNRA a raison, mais que les concernés auraient dû eux-mêmes prendre la décision de laisser tomber leurs émissions’’. ’’Certains s’obstinent encore, parce que j’en vois des gens qui continuent, alors qu’ils sont candidats.

Vous ne pouvez pas être candidat, être employé dans une chaîne et taper sur votre concurrent tous les jours. Il y a un problème d’équité, car votre adversaire n’a pas accès à la chaîne’’, a fait savoir Babacar Diagne. Le CNRA se veut clair sur ce point, a-t-il dit, soulignant que ’’dès que les listes seront déposées et acceptées et que les concernés sont édifiés sur leur sort, ils seront obligés de laisser tomber leur travail’’.