CNRA/Ramadan 

Dans un autre communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel attire l’attention des médias sur les contenus à diffuser pendant le ramadan.

‘’Face à certaines dérives découlant de la diffusion de certains contenus heurtant considérablement certaines sensibilités et susceptibles de constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, appelle les médias audiovisuels à éviter la diffusion de programmes de nature à : tourner en dérision la religion ; inciter à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion et à la compétition entre les religions et/ou confréries ; discréditer, attaquer ou dénigrer, de manière explicite ou implicite, les autres religions, confréries ou personnes qui les incarnent ou qui s’identifient à elles ; entraîner ou provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés’’, prévient le CNRA qui, en outre, ‘’compte sur le sens des responsabilités de chacun’’.