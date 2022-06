La situation politique actuelle ne laisse pas indifférente la coalition Bunt-Bi. Elle espère, sans grand espoir, que le président de la République Macky Sall va déclarer et confirmer de manière irréversible qu’il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le Dr El Hadj Ibrahima Mbow et ses camarades trouvent que cet acte sera symbolique, d’autant plus que l’ancien chef de l’État du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, avait posé un acte qui a marqué un tournant historique dans la politique sénégalaise, le 23 juin 2011.

‘’En effet, le retrait du ticket présidentiel avec tous les soubresauts politiques que cela pouvait engendrer avait permis à la démocratie sénégalaise de souffler’’, a rappelé M. Mbow. Choisissant comme prétexte la célébration des 11 ans du 23 juin, qui devrait être une fête pour la démocratie sénégalaise, la coalition exige la libération des personnes arrêtées, notamment les députés, et ‘’dont leur seul tort a été de réclamer un droit constitutionnel’’. ‘’L’État de droit, c’est d’abord l’État soumis au droit. Quand des députés sont arrêtés et violentés comme de vulgaires bandits, cela n’est pas conforme aux lois républicaines’’, ont martelé le Dr Mbow et ses camarades.

À cet effet, ‘’la coalition Bunt-Bi souhaite une stricte application de la loi électorale qui exige l’élimination des deux listes proportionnelles de BBY et de Yaw, toutes deux ayant fauté de manière incontestable’’, ajoutent-ils. N’étant pas insensible à la situation économique du pays, la coalition Bunt-Bi annonce la divulgation dans les jours à venir de son programme pour une amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Par ailleurs, elle invite les Sénégalais à interpeller le président Macky Sall sur ‘’le train de vie exorbitant de son gouvernement d’abord, du retour intempestif des coupures d’électricité, de l’augmentation du prix de l’huile qui passe quasiment du simple au double et introuvable, du prix du riz très cher pour le Sénégalais lambda…’’.