Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans d’existence, l’université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop (Ucad), l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) et l'université Gaston Berger (UGB), organise, du 17 au 19 octobre 2023, le Colloque international sur la sociologie au Sénégal (CISS 2023). Avec le sous-thème ‘’Enseignement et pratique de la sociologie au Sénégal : trajectoires et défis’’, cette manifestation est aussi une occasion pour rendre hommage aux pionniers de la discipline.

L'auditorium Khaly Amar Fall de l'université Cheikh Anta Diop ainsi que l'espace numérique ouvert (Eno) de Mermoz servent de réceptacle pour le Colloque international sur la sociologie au Sénégal (CISS). Cette manifestation prévue sur trois jours (17 au 19 octobre) est une invite à la vulgarisation de la discipline sociologique. "Ce colloque que nous allons tenir durant trois jours est d'une importance capitale pour la discipline et pour son avenir d'une manière générale. En effet, il réunira des experts de renom et des praticiens engagés dans le domaine de la sociologie, pour explorer diverses facettes de cette discipline et aborder les enjeux contemporains auxquels notre société est confrontée", a introduit le président du comité scientifique Mouhamadou Moustapha Dièye.

Cette manifestation scientifique passe aussi, pour les organisateurs, comme un nouvel élan pour la matière. Des bases plus solides seront obtenues aux termes des panels, débats et autres palabres scientifiques. "L'avenir ne peut être que radieux pour la discipline. Car il n'existe pas de société pouvant faire l'économie de la réflexion sociologique. Vaut mieux que le médecin soigne l'individu que le sociologue soigne la société, pour imager la chose. Tout cela pour vous dire qu'on doit donner à cette discipline la vraie place qu'est la sienne dans la mesure où elle demeure nécessaire pour la société".

L'hommage aux pères fondateurs

Ce colloque au nom de la sociologie a aussi comme objectif de saluer la mémoire de trois grands hommes qui ont consacré toute leur vie à la discipline. Ainsi, les professeurs Ly, Diop et Mbodj entrent définitivement au panthéon de la sociologie avec ce colloque qui leur fait la part belle. "Ça sera aussi le moment de rendre un grand hommage aux pères fondateurs de la sociologie sénégalaise. J'ai envie de nommer les professeurs Boubakar Ly, Abdoulaye Bara Diop et Gora Mbodj. Ce sont les véritables pionniers de cette discipline, pas uniquement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique toute entière. Leurs legs scientifiques établis dans les conditions que nous connaissons, à l'époque, ont permis de mieux connaître notre société en partant de la base, c'est -à -dire la famille", a laissé entendre le maître de cérémonie, le professeur Mbaye Thiam.

"Si on prend l'exemple du professeur Boubakar Ly, a ajouté l'enseignant, au-delà même de sa science, son vécu doit être enseigné aux jeunes générations. Car toute la vie de l'homme fut un combat. On peut en dire autant pour Abdoulaye Bara Diop et Gora Mboup. Ils étaient certes de grands érudits, mais c'étaient aussi et avant tout des références. Et l’on espère qu'en dehors même de cet hommage bien mérité, d'autres gestes de reconnaissance suivront pour saluer davantage leurs mémoires".

MAMADOU DIOP