Comment être heureux au travail ?

«J'en ai marre», «J'aurais déjà quitté ce travail, mais j'ai des responsabilités…», «Ma vie est dévorée par le travail avec une petite pause pour le week-end», «Mon travail me tue»… Ce sont des commentaires que j'ai souvent entendu lors des brunchs du dimanche. Pendant la quarantaine de la Covid19, certaines personnes ont contracté le syndrome de Chíkí[1] et ils ne veulent pas revenir au bureau.

Y a-t-il une formule pour vous être heureux au travail ?

J'ai cherché des réponses partout dans le monde et voici ce que j'ai trouvé. Tout d'abord, le bonheur en général ne dure pas très longtemps, nous ne sommes pas heureux si nous n'avons pas réalisé ou obtenu quelque chose. Et une fois que nous obtenons ce que nous souhaitions, nous avons peur de le perdre, ou finalement notre intérêt se déplace vers quelque chose de nouveau ou de plus excitant. Afin de résoudre ce problème, nous devons apprendre à développer différentes perspectives.

Mais commençons notre voyage autour du monde en recherchant les personnes heureuses au travail !

AMÉRIQUE DU NORD. ETATS-UNIS.

La FISH PHILOSOPHY, ou comment placer la joie et l’écoute au cœur de chacune de nos actions.

La Philosophie du poisson, Fish Philosophy, porte le nom du marché au poisson de Seattle où l’expérience est née.

Cette idée est venue à un vendeur de poisson John Yokoyama en 1965. John a apporté une nouvelle expérience shopping à ses clients en y insufflant de la joie et du plaisir pour les pêcheurs et les vendeurs. Il a transformé les ventes de poisson en un spectacle passionnant. Les marchands de poisson ont commencé à organiser des mini-performances lors de chaque vente, à plaisanter et même à jongler avec les poissons. Ils ont réussi à tirer la plupart de leurs bénéfices de la routine de vente de poisson et ont transformé leur lieu de travail en une attraction touristique. Le vendeur de poisson sur le marché de Seattle est devenu «un travail de rêve», un millier de CVs chaque année y arrivent. Le marché aux poissons du Pike Place est devenu depuis un lieu incontournable à la renommée mondiale. https://www.facebook.com/pikeplacefish

Grâce à cette expérience, une nouvelle culture et philosophie du travail est apparue. Ainsi, même en faisant la même chose tous les jours, vous pouvez rendre votre travail intéressant et agréable pour vous et en même temps satisfaire vos clients. John Cristensen s’est inspiré de la façon de faire de John Yokoyama pour théoriser la « fish philosophy » qu’il définit en quatre points :

«Choisissez votre attitude»,

«Jouez !»,

«Faites leur journée» et

«Le moment présent».

Je résume ainsi sa philosophie par la citation de John (traduction libre)

« Essayez d’organiser votre processus de travail pour qu’il ressemble plus à un jeu intéressant, à un moment de repos, à un hobby tranquille, à une aventure excitante, à du fun en continu, à votre mission favorite, à une joie indescriptible, à un plaisir extraordinaire, à une lumière après un tunnel, à un voyage de l’âme et un courant de bonheur ! »[2]

ASIE. CHINE. LE ROYAUME DU SOMMEIL ET LA CHASSE AUX « SINGES ».

Ou comment être dans le présent et écouter le rythme de son corps.

Une enquête Ipsos, publiée le 7 octobre 2020, suggérait que les Chinois étaient les citoyens les plus heureux parmi 27 nations. Quatre-vingt-treize pour cent des Chinois interrogés ont déclaré qu'ils étaient heureux. Le Rapport sur le bonheur dans le monde, le World Happiness Report -une publication annuelle des Solutions de développement durable des Nations Unies- montre que le rang de bonheur de la Chine n'est pourtant pas très élevé. Alors, quelle est la vérité ?

Ayant passé du temps et travaillé en Chine avec les populations locales, j'ai trouvé qu'elles semblaient satisfaites et heureuses. Bien sûr, chacun à ses problèmes, mais les Chinois ayant ces problèmes « de loi »constants, j’observais qu’ils choisissaient de ne pas les prendre pas trop à cœur.».

Selon l’étude d'Ipsos, la plus grande source de bonheur de la Chine - citée par 42% des citoyens chinois était : la sûreté et la sécurité. Vingt-cinq pour cent ont déclaré que le bien-être religieux et spirituel était leur plus grande source de bonheur. En travaillant en Chine, j'ai été témoin du miracle du «Royaume endormi». Après le déjeuner, tout le monde au bureau faisait une sieste de 20 minutes. Dans la banque où je travaillais, les employés transformaient leurs chaises en lits, sortaient leurs couvertures, parfois même leurs bouchons d’oreille et s'endormaient, alors que je continuais à travailler seule dans le plus grand silence. Après leur sieste, ils avaient l'air frais, heureux et plein d'énergie, alors que j'étais épuisée pendant la deuxième partie de la journée.

J’ai aussi observé que beaucoup de personnes pratiquaient la méditation. Le week-end, les parcs étaient remplis de personnes s’adonnnant au Tai-chi. Ils semblaient tous calmes, concentrés et joyeux. Ils m'ont dit que la méditation les aidait à chasser les «singes de leur cerveau» ou les «préjugés négatifs», qui sont des pensées difficiles, obsessionnelles et négatives, ouvrant la voie à une perception positive et bienveillante du monde.

Nos esprits pensants alimentent le feu des difficultés quotidiennes, aggravant et maintenant des niveaux de stress élevés. Nos peurs, nos angoisses, que les Chinois définissent comme le « monkey mind » ou l’esprit du singe créent des histoires dans nos têtes qui prédisent l'échec, l'humiliation, etc. La méditation aide à voir clairement dans la réalité de ce moment précis, ce qui est utile pour prendre les bonnes décisions et agir efficacement. Nous revenons à l'un des points de la philosophie des poissons; «Choisissez votre attitude» et le «moment présent». Les pratiques de méditation sont présentes dans différentes religions sous différentes formes. La méditation commence à s'intégrer dans les programmes de formation en entreprise, spécialement celles liées à la gestion de crises ou du stress.

L’EUROPE. DANEMARK. « LA HYGGE PHILOSOPHIE », ou comment apprécier les « petites choses »

Selon les sondages, les Danois sont parmi les personnes les plus heureuses d'Europe. Ils se réunissent régulièrement avec leurs amis et leur famille et sont plus susceptibles de ressentir la paix et la tranquillité. Les Danois ont quelque chose que les autres pays n'ont tout simplement pas : une philosophie de vie appelée «hygge», qui est reprise par quelques règles simples:

1. Rendre sa maison et son bureau confortables.

Il s’agit de rendre votre intérieur cozy soit doux et confortable avec des éclairages doux, des couleurs claires (blanc, gris, bleu poussiéreux et pastel), de jolis détails décoratifs, des tissu doux, des peintures, des étagères remplies de vos livres préférés…

2. Inviter des invités.

La conversation humaine et le toucher libèrent de l'ocytocine, ce qui nous rend heureux et réduit les sentiments de stress, de peur et d'anxiété. Oui, cela est encore possible pendant le confinement Covid19, car le hygge ne peut être pleinement expérimenté que dans le cercle des personnes les plus proches.

Hygge, c'est aussi de délicieuses gourmandises : brioches chaudes à la cannelle, chocolat chaud… Et ces petites pauses gourmandises peuvent aussi s’organiser au bureau entres collègues

3. Devenir plus actif.

Il s'agit de pratiquer des mouvements agréables au grand air comme des promenades en montagne, de la marche, du vélo. Il est aussi possible de prévoir de petites promenades ; après le travail, pendant les pauses ou pour vous rendre sur votre lieu de travail à vélo.

4. Porter des vêtements confortables.

De nos jours, les startups ne sont plus les seules à suivre les tendances vestimentaires confortables, même les banquiers organisent des «vendredis décontractés», les fameux « casual Fridays ». Pendant le confinement dû à la Covid-19, la demande de vêtements confortables a augmenté et de nombreux designers se sont concentrés sur cela.

5. Profiter des plaisirs simples.

Nous obtenons gratuitement les meilleures choses de la vie : les sourires de nos proches, la beauté du monde qui nous entoure, le contact avec les animaux, les rires des enfants etc… Aujourd'hui on retrouve sur les lieux de travail des photos de famille encadrées et certaines sociétés fournissent des planches pour des expositions de dessins d'enfants.

7. Se trouver un passe-temps.

La vie ne peut se limiter au travail et aux tâches familiales. Il est très important d’avoir une production créative. Pendant que vos mains sont occupées, votre esprit est concentré sur le présent et n’est pas dérangé par des pensées perturbant votre tranquilité.

8. Tout en modération.

N'oubliez pas le sens de la modération. Hygge glorifie les plaisirs simples. Mais cela ne signifie pas que nous ne devrions plus vous limiter. Dix petits pains à la cannelle sucrés ne sont plus du domaine du hygge, mais du trouble de l'alimentation. «La douceur du fruit interdit fait partie intégrante du rituel hygge», explique Meik Viking, PDG du Happyness Research Institute. «Il y a plus d'hygge dans une tasse de thé que dans une coupe de champagne, dans les jeux de société - plus que dans les jeux informatiques, dans les plats cuisinés - plus que dans les aliments achetés. Peut-être que le hygge n'est pas bénéfique pour le capitalisme, mais il est utile pour le bonheur personnel. "

AFIRCA. Afrique du Sud. La philosophie UBUNTU, ou comment être en lien avec les autres sincèrement avec écoute et bienveillance.

Ubuntu est un terme en Nguni Bantu[3] qui signifie «humanité». Il est souvent traduit par «je suis parce que nous sommes», ou «l'humanité envers les autres ». Ubuntu est souvent utilisé dans un sens plus philosophique pour signifier « la croyance en un lien universel de partage qui relie toute l'humanité ».

« Une personne avec ubuntu est ouverte et disponible pour les autres, affirmant les autres, elle ne se sent pas menacée par le fait que les autres sont capables et bons, car elle a une bonne confiance en soi qui vient du savoir qu'elle appartient à un tout plus grand et est diminuée lorsque les autres sont humiliés ou diminués, lorsque d'autres sont torturés ou opprimés. » - Desmond Mpilo Tutu est un archevêque anglican sud-africain qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1984.

En 2017, le World Happiness Report a noté que les Africains avaient un niveau «exceptionnel» d'optimisme et de résilience. Ils perçoivent la philosophie Ubuntu comme un lien entre tous, qui peut être défini ainsi : « mon humanité est rattrapée, liée, inextricablement, à la vôtre. Quand une personne déshumanise quelqu’un, elle se déshumanise elle-même. L'idée du bonheur est un projet collectif avec un objectif commun : celui de rendre le monde meilleur. Le bonheur vient de la combinaison de ce que nous aimons faire avec quelque chose de significatif, ce qui apporte du sens au travail. »

La quête de SENS au TRAVAIL

Le sens au travail est devenu un sujet de discussion récurrent. Selon l'étude sur le bonheur d'Ipsos ; «Sentir que votre vie a un sens» est la source numéro 4 de bonheur dans le monde après le bien-être physique, la relation avec votre conjoint et vos enfants. «Avoir un travail qui a du sens » est la source de bonheur numéro 9. Ainsi, avoir un emploi qui a du sens est une source de bonheur pour plus de 60% des citoyens d'Amérique du Sud, mais pour seulement 14% des Japonais. Aujourd'hui, les employés aimeraient savoir non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi ils le font.

Le concept du «WHY» , c'est-à-dire le sens que vous donnez à votre projet, ne s'applique pas seulement aux startups, mais à chaque individu dans son activité professionnelle. La condition d'une mise en œuvre réussie de la stratégie d'entreprise est d'aller plus loin que les capacités manuelles des employés, et d’atteindre aussi leurs têtes et leurs cœurs. Aujourd’hui, tout à chacun à besoin d’aimer le but ultime de son travail, de savoir pourquoi il le fait et comment il peut agir au quotidien dans son poste pour arriver à ce but.

Certaines équipes de ressources humaines commencent désormais à revoir les descriptions de poste en lien avec la stratégie d’engagement de l’entreprise. Cet engagement donne aux employés un sentiment d'appartenance et rend visible l'importance de leur travail et de sa raison d'être. Les employés des services secrets et militaires ne font pas exception. La transformation de ces services pour donner aux agents les informations et la vision de leur mission, les a aidés à prendre des décisions plus rapidement et à prendre les bonnes décisions dans les moments critiques.

En conclusion, il existe de nombreuses approches qui peuvent ajouter du bonheur à nos vies professionnelles. Elles dépendent de notre culture, de nos croyances et de notre perception personnelle. J'espère que cet article vous aidera à expérimenter les approches qui vous conviennent.

Olga Semenenko

CEO of Semenenko Consulting, Founder of CosyTable StartUp

Expert international en Marketing et Communication