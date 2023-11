L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA) et Sénégal Numérique (Senum SA) ont signé, le lundi 6 novembre 2023, un accord de partenariat pour relever les défis de la connectivité et de la cybersécurité dans les aéroports du Sénégal.

Le programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal vient de marquer un pas vers sa matérialisation.

En effet, AIBD SA et Sénégal Numérique SA ont signé à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, une convention de partenariat pour la modernisation des systèmes d’information des 13 aéroports que compte le Sénégal. Ces deux structures étatiques engagent ainsi le combat de la cybersécurité, notamment dans un contexte d'hyperconnectivité.

Pour l’accès et la connectivité, une part belle est accordée au programme de reconstruction-réhabilitation des aéroports régionaux afin de les mettre en phase avec les meilleurs standards en matière de sûreté et de sécurité. Nous souhaitons aussi tirer parti de la technologie afin d’améliorer l’expérience des voyageurs, notamment à travers la digitalisation et la mise en œuvre d’équipements innovants pour faciliter le parcours passagers et améliorer la gestion de nos plateformes aéroportuaires", a soutenu le directeur général d’AIBD SA, Abdoulaye Dièye.

Monsieur Dièye renchérit pour expliciter la pertinence d'un tel partenariat. "Cette convention vient à son heure, car elle va permettre à AIBD SA de relever les défis qui sont devant elle afin de mettre nos aéroports aux normes et de les moderniser avec un bon système informatique et la sauvegarde de données, dans le but de les sécuriser. Nous devons avoir la souveraineté de nos données. Le monde est impacté par des attaques de cybercriminalité. Aujourd’hui, c’est le rôle de Sénégal Numérique d’accompagner les structures étatiques, de protéger les données, mais également d’avoir une souveraineté à l’endroit des données".

Évoquant ce partenariat, le directeur de Senum SA, lui, a axé son intervention sur des aspects plus ou moins techniques. Cheikh Bakhoum revient de façon ramassée sur les tâches que devra mener la boîte qu'il dirige. "Nous allons travailler dans le cadre de la connectivité, de la cybersécurité, de l’hébergement des données et, de manière générale, dans la mise en place des systèmes d’information et permettre à ce que les usagers des aéroports du Sénégal puissent être servis dans ce domaine du numérique".

Concernant la mise en place de cette convention qui doit s'étendre sur trois ans, Sénégal Numérique va mettre à la disposition de l’AIBD un certain nombre d’infrastructures telles que la "connectivité avec la fibre optique", des Datacenter de dernière génération, mais également ses ressources humaines. "Nous allons mettre un dispositif important qui sera calibré sur les besoins de l’AIBD en matière de cybersécurité. C’est notre expertise qui permettra d’auditer le système d’information, d’accompagner les ressources humaines de l’AIBD, d’avoir beaucoup plus d’outils pour pouvoir superviser les installations, mais également garantir la sécurité de ces systèmes en cas d’attaques. Elles sont devenues de plus en plus régulières, mais la capacité de réponse sera là, une résilience qui sera assurée quel qu'en soit le prix".