Le chef de l’État n’a pas abandonné le Fast-track. Dans un contexte de débâcle électorale, il a annoncé, hier en Conseil des ministres, l’arrivée imminente d’un Premier ministre et, par conséquent, un remaniement ministériel à venir. Il a demandé à ses collaborateurs de se préparer en conséquence.

L’atmosphère a dû être glaciale, hier, en Conseil des ministres. Le président de la République a, d’abord, salué ‘’l’organisation, le 23 janvier 2022, dans le calme et la sérénité, des élections territoriales ; consultations qui ont été libres et transparentes’’, ainsi que le mentionne le communiqué qui a sanctionné la rencontre hebdomadaire. Des élections de proximité qui ont consacré, pour la première fois, le choix des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct.

Ensuite, le chef de l’État a salué ‘’la fiabilité de notre système électoral et félicité le ministre de l’Intérieur, l’Administration territoriale, la Commission électorale nationale autonome (Cena), les acteurs du processus électoral, notamment les électeurs qui se sont mobilisés le jour du scrutin afin de consolider la démocratie sénégalaise et d’approfondir notre politique de décentralisation et de développement territorial’’. Puis, il a invité le ministre de l’Intérieur à faire l’évaluation globale des élections territoriales.

Mais, la suite a été moins agréable pour les ministres, puisque c’est sans fioriture qu’il leur a annoncé l’arrivée imminente d’un Premier ministre. Ce poste, supprimé en 2019, est de retour depuis le 10 décembre dernier, à la faveur du vote, par l’Assemblée nationale, du projet de révision constitutionnelle n°38/2021. Ainsi, le président Macky Sall les a tous invités à expédier les affaires courantes et à se préparer à partir. Ceux-ci, sortir du conseil, se sont attelés à la tâche, dit-on. Ils ont demandé à leurs collaborateurs de préparer les dossiers de passation.

En effet, la tournure des élections locales fait que nul ne sait s’il sera reconduit dans le prochain gouvernement. Les résultats sont catastrophiques, malgré le discours triomphaliste des tenants de la coalition. Qui, il faut le rappeler, a perdu les principales villes : Dakar, Thiès, Kaolack et Ziguinchor. Des défaites marquantes et symboliques auxquelles il faut apporter une réponse intelligente, après une analyse lucide et sans complaisance des résultats.

La débâcle de Dakar était clairement inattendue pour le régime et le chef de l’État. Macky Sall se voit ainsi contraint de réagir et de reprendre la main, rapidement. Dans ce sens, le choix du Premier ministre sera déterminant. Et c’est ce qui inquiète au sein des troupes. Lequel le chef de l’État va sortir de son chapeau pour conduire la politique du futur gouvernement ?

En effet, de ce choix va aussi dépendre le profil des ministres qui vont être nommés. Car nombreux sont ceux qui sont sur la sellette. Notamment, les candidats investis têtes de liste et qui ont perdu, souvent, face à d’illustres inconnus ou des novices en politique.

Le président Macky Sall va-t-il reconduire un gouvernement composé de profils politiques ou bien va-t-il miser sur des technocrates ? Dans tous les cas, on annonce un gouvernement de combat qui devra mouiller le maillot, travailler vite et bien, pour parachever les chantiers du président Macky Sall. Car les élections législatives arrivent bientôt et l’opinion publique n’est pas favorable.

Gaston COLY