Même pas sur la feuille de match pour affronter le Bayer Leverkusen, ce vendredi, l’avenir de Nicolas Jackson à Chelsea est plus que jamais incertain. À seulement 24 ans, l'attaquant sénégalais semble être à un tournant de sa carrière, désireux de quitter un club où la concurrence s'est considérablement accrue avec les arrivées de João Pedro et Liam Delap. Sa décision de partir, qui ferait suite à un manque de perspectives sportives sous l'ère de l’entraîneur Enzo Maresca, a fait de lui l'une des cibles les plus convoitées de ce mercato estival.

Le Bayern Munich et Newcastle en pole position

D'après les informations de Sky Sport, le Bayern Munich est entré dans la danse de manière officielle. Les dirigeants bavarois ont contacté Chelsea pour obtenir des détails précis sur la situation contractuelle, le prix et les conditions d'un éventuel transfert. Cet intérêt n'est pas anodin : le Bayern, confronté à la blessure de Jamal Musiala et au départ de Leroy Sané, cherche activement à renforcer son secteur offensif. Malgré la présence de grands noms comme Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry et Kingsley Coman, l'effectif semble un peu juste pour affronter toutes les compétitions.

Nicolas Jackson, dont la valeur est estimée à 65 millions d'euros, pourrait apporter une profondeur et une polyvalence précieuses à l'attaque munichoise. Pourquoi pas aller terminer le travail qu'un certain Sadio Mané avait commencé en Bundesliga avant qu'une vilaine blessure ne vienne tout gâcher…

Parallèlement, Newcastle continue de suivre le dossier de près. Après avoir manqué le transfert de Benjamin Sesko, qui a préféré rejoindre Manchester United, le club anglais est en quête d'un nouveau buteur pour son projet ambitieux. Les Magpies voient en Jackson un profil dynamique et percutant, capable de s'adapter au rythme de la Premier League qu'il connaît déjà.

Le fait que Jackson n'ait pas été retenu dans le groupe pour la rencontre face à Leverkusen a renforcé les spéculations sur un départ imminent, alimentant ainsi l'espoir de Newcastle de le recruter.

Le Barça et l'AC Milan en embuscade

La liste des prétendants de Jackson ne s'arrête pas uniquement au Bayern Munich et à Newcastle. Selon plusieurs sources, le FC Barcelone et l'AC Milan auraient également manifesté leur intérêt pour l'ancien joueur de Villarreal. Pour ces deux géants européens, Jackson représente une option attrayante pour renforcer leur ligne offensive. Le FC Barcelone, qui cherche à renouveler son effectif et à trouver des solutions en attaque, pourrait voir en lui un complément idéal. L'AC Milan, de son côté, est constamment à la recherche de jeunes talents pour consolider son projet et Jackson, avec son potentiel et son expérience en Premier League, correspondrait à ce profil.

Ainsi, il y a du beau monde qui espère récupérer Jackson pour faire de lui l'un des principaux acteurs d'un nouveau “Thriller”. Mais le Lion doit opérer un choix judicieux. Si on analyse les différentes options sur la table, Newcastle semble être la destination la plus idéale pour l'ancien de Villarreal. Il connaît déjà le championnat anglais et dans ce club, il n’aura presque pas de concurrent, avec le départ quasi certain d’Isak. Il pourrait rapidement devenir le patron de l'attaque des Magpies. Un club avec une pression moindre qui lui permettra de jouer les premiers rôles en championnat.

En effet, depuis le rachat du club par des Saoudiens, Newcastle tisse patiemment sa toile, avec des moyens conséquents. D’année en année, le club s’affirme comme l’une des places fortes du football anglais, même s’il a encore du mal à attirer les tops joueurs mondiaux.

Pour Jackson, le choix de répondre aux sirènes des Magpies pourrait s’avérer payant et salvateur pour la suite de sa carrière. On en est moins sûr avec le Milan AC qui court derrière son lustre d’antan, depuis le départ de Berlusconi. Poser ses baluchons à Milan pourrait s’avérer être une fausse bonne idée, tant le club, l’équipe manquent de ligne directrice. Les résultats, ces dernières années, sont en dents de scie, d’où l’instabilité au niveau du banc.

Au Bayern, il retrouverait un club prestigieux, stable, mais il risque de n’y jouer que les seconds rôles, tant les titulaires semblent indéboulonnables. Pareil pour le Barça qui connait, depuis quelques années, de graves problèmes financiers.

Avec 13 buts en 37 matchs cette saison, Nicolas Jackson a montré qu'il a le potentiel pour briller au plus haut niveau. Alors que le feuilleton ne fait que commencer, la grande question demeure : dans quel club le Lion posera-t-il ses valises pour relancer une carrière qui semble stagner à Stamford Bridge ?

MAMADOU DIOP