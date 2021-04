Au terme des discussions avec la jeunesse, le président de la République a retenu les neuf décisions suivantes.

‘’Je valide le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, Xeyu Ndaw Ni, sous réserve de l’intégration des observations pertinentes soulevées par les participants. J’instruis, à cet égard, le gouvernement à finaliser ledit programme, avant le 30 avril 2021’’. Telle est la première décision forte. La deuxième, c’est que le gouvernement devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le recrutement de 65 000 jeunes, à partir du mois de mai, en veillant aux exigences d’inclusion et d’équité territoriale. Aussi, signale-t-il, le ministre chargé de la Formation professionnelle poursuivra, en relation avec les ministres chargés des Finances et de l’Economie, le projet de construction des centres de formation professionnelle à l’échelle départementale.

Dans la même veine, Macky Sall a souligné que le budget de la Convention Etat-employeurs sera porté d’un milliard à 15 milliards de F CFA par an, soit 9,6 milliards F CFA pour l’année en cours. Pour leur part, les ministres en charge de la Jeunesse, de l’Emploi, du Commerce et de l’Economie, en relation avec les gouverneurs de région, proposeront, dans les meilleurs délais, les modalités de mise en place des pôles-emploi et entreprenariat pour les jeunes et les femmes au niveau de chaque département.

A ce propos, Macky Sall dira : ‘’Le ministre chargé de l’Economie, en relation avec les ministères et services de l’Etat concernés, mettra en place un identifiant et une base de données uniques des bénéficiaires pour une meilleure traçabilité et une optimisation des interventions.’’

Les autres engagements phares portent sur la mise en place des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, l’accélération des projets à fort potentiel d’emplois, l’opérationnalisation diligente des mécanismes de financement innovants du Pap2A en vue d’une relance rapide de l’économie. Le tout, en mode fast-track, a-t-il souligné : ‘’Les ministres en charge de l’Economie, de l’Emploi et de la Jeunesse, en relation avec le secrétaire général de la Présidence de la République, me soumettront, d’ici le 30 avril 2021, une proposition de cadre de gouvernance et de pilotage innovant et opérationnel du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes.’’

Enfin, ordonne le chef de l’Etat, ‘’les ministres chargés des Finances et de l’Economie proposeront des projets de contrats de performance que l’Etat signera avec les structures impliquées dans l’exécution du Programme d’urgence, selon une gestion axée sur les résultats. Les performances de chaque structure détermineront la mobilisation des ressources qui lui sont affectées au titre du programme’’.

Mor AMAR