Deux ans après son élaboration, le projet Ecofridges Sénégal a été lancé. Il servira à introduire sur le marché sénégalais des appareils de froid favorables à l’économie et à la maîtrise de l’énergie. L’autre objectif est de lutter contre l’émission des gaz à effet de serre.

A l’horizon 2024, le Sénégal entend mettre sur le marché 19 200 réfrigérateurs et climatiseurs économes en énergie et respectueux de l’environnement. Dénommé ‘’Ecofridges Sénégal’’, ce projet a été lancé hier par le ministère du Pétrole et des Energies et celui de l’Environnement, dans le cadre du programme pour la protection de la couche d’ozone. Ces nouveaux équipements durables vont permettre de réaliser une économie d’environ 14 000 MWh sur la consommation d’électricité des ménages et une baisse directe annuelle du montant des factures d’électricité de plus de 1,3 milliard F CFA.

Après 20 ans, c’est près de 333 000 réfrigérateurs et 28 000 climatiseurs qui pourraient être remplacés au Sénégal par des modèles efficaces via ce programme, avec des économies d’énergie de l’ordre de 258 000 MWh. Ce qui équivaut à un investissement évité de 42 MW en nouvelles centrales électriques, soit près de 21 milliards de F CFA. Des résultats favorisant l’économie et la maîtrise de l’énergie que le ministre des Énergies compte atteindre par une synergie d’actions entre les acteurs.

‘’La réussite de sa mise en œuvre permettra de stimuler l’utilisation des équipements électriques performants et d’assainir le marché de ces équipements au Sénégal. Il convient de noter que le potentiel d’économie d’énergie, évalué à 36 % dans ce sous-secteur, est essentiellement tiré par les consommations énergétiques des ménages, reposant essentiellement sur les besoins en froid. L’amélioration de l’accessibilité et de la disponibilité de l’énergie, grâce aux actions de maîtrise de l’énergie, constitue un moyen sûr de soulagement financier durable des populations et contribue au renforcement de la compétitivité de l’économie nationale’’, a déclaré Mme Sophie Gladima.

Ainsi, à travers ce projet, l’Etat prévoit de mettre à la disposition de l’ensemble des consommateurs un accès large et fiable à une énergie bon marché, à l’horizon 2035. Car la maîtrise de l’énergie revient à éviter des investissements en moyens de production et dépenses d’électricité. Ce qui devrait permettre de soutenir les efforts d’électrification rurale.

Par ailleurs, Ecofridges servira à renverser la tendance des consommations énergétiques et des factures d’électricité des ménages. ‘’Ce sera également un point de soulagement, renchérit-elle, en cette période de crise sanitaire qui a beaucoup affecté notre économie et notamment les ménages. Aussi, au-delà de cette dimension sociale visant à soulager les ménages, ces équipements de froid à hautes performances énergétiques vont permettre aux jeunes et aux femmes de mieux supporter leurs activités lucratives liées à la transformation et à la conservation des produits résultant de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture’’.

Vers l’arrêt de la circulation des ‘’venants’’

D’un point de vue environnemental, Ecofridges Sénégal vient au secours de la couche d’ozone, par la réduction des quantités d’hydrofluorocarbures (HFC gaz réfrigérant).

Un autre volet s’intéresse au contrôle des importations et la validation des appareils par un laboratoire, le recyclage des appareils usagers et le renforcement des capacités des techniciens frigoristes. Des points positifs pour la gestion rationnelle des déchets. ‘’Il y a des acquis que nous devons préserver. Ce projet va permettre l’introduction d’équipements efficaces qui vont contribuer à réduire les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce problème a été réglé au Sénégal depuis 1990, mais avec les produits de substitution (HFC) qui ont été mis sur le marché, il va falloir contrôler.

On doit aboutir à la réduction de l’importation des équipements de froid usagés. Il faudrait que le Sénégal, à travers ses instruments de contrôle, arrête la circulation de ces produits qui envahissent notre pays. Il est inacceptable que le Sénégal soit cité parmi les pays qui sont la poubelle pour ces équipements usagés. Et pour y arriver, il va falloir diffuser à très large échelle ces équipements efficaces qui utilisent des substances moins dangereuses pour notre environnement et permettre au citoyen lambda de pouvoir accéder à ces produits’’, soutient, pour sa part, le directeur de l’Environnement et des Etablissements classés.

L'objectif d’Ecofridges Sénégal est de débloquer, d’ici 2024, 3,3 milliards F CFA de financement du secteur privé pour soutenir l'achat par les ménages de réfrigérateurs et climatiseurs économes en énergie et respectueux du climat. L’originalité du programme repose sur le mécanisme de financement sur facturation, qui pourrait être l’une des principales voies vers l’adoption de solutions de refroidissement plus durables pour les ménages et micro-entrepreneurs. Ce mécanisme permettra aux clients abonnés à la Senelec de rembourser, à travers leurs recharges Woyofal, des prêts préférentiels pour l’obtention de réfrigérateurs et de climatiseurs certifiés.

EMMANUELLA MARAME FAYE