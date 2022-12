Les deux personnes qui devaient diligenter les travaux de la construction d'un centre commercial au marché Gueule-Tapée de Cambérène ont été arrêtées. Elles ont fait disparaître les 54 millions destinés à la construction des cantines.

Pour la construction d'un centre commercial au marché Gueule-Tapée de Cambérène en 2019, A. Faye a été mis en rapport avec A. A. Diallo, directeur de société, et l’entrepreneur A. M. Sall. Pour ce travail, ils ont réclamé et obtenu d’A. Faye le montant de 54 millions F CFA. Après réception des fonds, ils avaient promis de lui remettre, à l'issue des travaux, douze magasins, en remboursement desdits fonds.

Depuis lors, les mis en cause n’ont, non seulement, pas exécuté lesdits travaux, mais en plus, ils sont dans l'impossibilité de restituer les fonds, en dépit des multiples promesses et mises en demeure réitérées. Pour obtenir gain de cause, A. Faye a décidé de saisir les limiers de la Division des investigations criminelles à travers une plainte.

Convoqués et entendus dans le régime de la garde à vue par les hommes du commissaire Adramé Sarr, chef de la Dic, les nommés A. A. Diallo et A. M. Sall ont reconnu et sans ambages les faits.

Selon le nommé Diallo, c'est sa société Infra Afrika qui avait gagné, en 2019, le marché de construction d'un centre commercial au profit de la maire de la Patte d'Oie. A l’en croire, ledit marché consistait à construire un centre commercial au marché Gueule-Tapée de Cambérène. Il devait ériger douze magasins en guise de remboursement. Son acolyte A. M. Sall a confirmé les mêmes dires.

Interrogés sur le remboursement des fonds réclamés par le plaignant, ils ont déclaré être dans les dispositions de s'exécuter, mais à des conditions. Ils ont pris l'engagement, devant les enquêteurs, de verser au plaignant un acompte de 5 millions F CFA sur le champ et de solder le reliquat estimé à 49 millions F CFA en moratoires mensuels de 5 millions F CFA, à partir du 15 février 2023. Une proposition que le plaignant a acceptée.

N’empêche, au terme de leur période de garde à vue, le directeur de société et l’entrepreneur ont été déférés au parquet, pour les faits d’escroquerie portant sur 54 millions F CFA.

