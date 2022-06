Les hypothèses possibles ! À l’issue de l’arbitrage du Conseil constitutionnel, les Sénégalais seront certainement édifiés sur les listes qui pourraient compétir aux prochaines élections législatives. Trois scénarios principaux sont attendus. Dans le premier, le conseil revient sur les décisions prises par le ministre de l’Intérieur, en remettant dans le jeu les listes déclarées partiellement irrecevables (Yaw et BBY). Dans la deuxième hypothèse, le conseil pourrait valider l’arrêté ministériel portant publication des listes (les listes titulaires de Yaw et suppléantes de BBY sont exclues de la course). La troisième hypothèse serait d’exclure de la compétition aussi bien Yaw que BBY ou bien l’une sans l’autre. Il y a aussi une quatrième hypothèse qu’il ne faudrait peut-être pas totalement écartée. Que le conseil déclare toutes les listes irrecevables, pour n’avoir pas été déposées dans les délais, si l’on se fie au communiqué publié en son temps par la Cena, qui est l’organe chargé du contrôle du processus. Dans tous les cas, les décisions prises par les sages ne vont pas plaire à tous les acteurs, même si certaines risquent de produire des conséquences plus fâcheuses que d’autres. Une institution victime de son histoire Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel va être confronté à toute cette effervescence. Déjà, lors de la Présidentielle de 2019, le Conseil constitutionnel, malgré toutes les menaces qui pesaient, avait su aller jusqu’au bout de sa logique, en écartant de la course deux opposants majeurs comme Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, pour ne citer qu’eux. Le chaos, à l’époque, souhaité par certains, n’a pas eu lieu. Les Sénégalais ont été contraints d’aller aux urnes avec seulement six listes. Aux Législatives de 2017, le contexte préélectoral a été nettement moins chargé pour le Conseil constitutionnel. La confusion était surtout centrée à l’époque autour des services du ministère de l’Intérieur, du fait de la non-délivrance des cartes d’électeur à beaucoup de Sénégalais. Auparavant, en 2016, les sages ont encore été la source d’une énorme polémique, en ‘’refusant’’ au président Macky Sall la possibilité de réduire son premier mandat de sept ans, même via un référendum. Malgré le tollé suscité, il faut noter que cela n’avait pas atteint le niveau de 2012, quand le pays s’embrasait du fait de la validation par le Conseil d’une troisième candidature de Abdoulaye Wade à la Présidentielle, alors que beaucoup estimaient qu’il n’y avait pas droit. Des remous qui avaient occasionné quelques pertes en vies humaines, dont les plus connus restent Mamadou Diop et le policier Fodé Ndiaye. L’histoire du Conseil constitutionnel est également marquée par les évènements de 1993, qui avaient abouti au meurtre d’un juge membre de la haute juridiction, en l’occurrence Maitre Babacar Sèye. A en croire le coordonnateur des non-alignés, Déthié Faye, il y a beaucoup de polémiques qui auraient pu être évitées. ‘’Souvent, indique-t-il, les politiques tentent de faire beaucoup de bruit, de jeter le discrédit sur les institutions pour cacher leurs propres carences et erreurs. Je pense que les citoyens ne devraient pas tomber dans le piège’’.