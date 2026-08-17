Gamou Tivaouane

Pour assurer une meilleure couverture et une large diffusion des contenus produits lors du Gamou de Tivaouane prévu le 25 août, l'opérateur national Télédiffusion du Sénégal (TDS) a mis le canal 99 de la Télévision numérique terrestre (TNT) à la disposition du comité d'organisation du Gamou.

« Le Mawlid, c'est aussi un événement de dimension particulière, une occasion de célébrer l'héritage et les enseignements d'El Hadji Malick Sy, ce qui justifie l'accompagnement de la TDS, en sa qualité d'opérateur national de diffusion, en mettant à la disposition du comité d'organisation du Gamou, le COSKAS, le canal 99 de la TNT », a confié la Directrice générale de TDS, Aminata Sarr Ndiaye, à Tivaouane où elle s’est rendue à quelques jours du Gamou.

Il s’agira d'assurer une meilleure couverture et une large diffusion des contenus produits à l'occasion de l'événement pour permettre à des millions de fidèles qui ne pourront pas effectuer le déplacement à Tivaouane de suivre les différentes activités du Gamou.