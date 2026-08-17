La Direction générale des Douanes, le Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) et Focus Investment Group (FIG) ont franchi une étape importante dans la transformation de la chaîne logistique sénégalaise. Les trois acteurs ont signé, le 12 août 2026 à Dakar, un protocole d’accord tripartite pour la création, l’aménagement et l’exploitation du terminal à conteneurs de destination de Touba.

Implanté sur près de 40 hectares, le terminal, selon un communiqué, aura une capacité initiale de 100 000 EVP par an, extensible à 200 000 EVP. Il comprendra notamment des entrepôts sous douane, des silos pour le vrac et une gare de gros porteurs pouvant accueillir jusqu’à 200 camions par jour. L’objectif, renseigne la même source, est de rapprocher les opérations douanières et logistiques des zones de consommation, notamment Touba et les régions de l’intérieur.

"Cette infrastructure devrait contribuer à fluidifier le dédouanement, réduire les délais et ruptures de charge, améliorer la traçabilité des marchandises et renforcer la compétitivité des corridors vers les marchés de la sous-région", indique la note. Ce terminal constitue l’une des composantes de Touba Terminal, un vaste projet de près de 350 hectares bénéficiant du statut de zone économique spéciale.

Le programme prévoit également une zone industrielle et logistique, une Bourse Agricole et une centrale solaire de 50 MW. Estimé à 110 milliards de francs CFA, le projet ambitionne de générer plus de 300 milliards de francs CFA de flux commerciaux annuels et de contribuer à plus de 70 000 bénéficiaires directs et indirects sur sept ans. Les premiers travaux sont annoncés pour le premier semestre 2027.