Kédougou - tuberculose

Le département de Kédougou (sud-est) a enregistré 83 cas de tuberculose chroniques pour les deux premiers trimestres de 2026, pour un taux de réussite thérapeutique de 96% et un taux de décès de 4%, a appris l’APS de Ramatoulaye Faye, point focal de cette maladie au district sanitaire de Kédougou. “La situation épidémiologique est de 83 malades et 4% de décès enregistrés pour l’année en cours. Le taux de succès est de 96% chez les guéris et 12% de perdus de vue”, a-t-elle dit dans un entretien avec l’APS.

Elle a rappelé que le district sanitaire de Kédougou avait enregistré 134 malades atteints de tuberculose en 2025. “Nous avons enregistré un taux de décès 7%, les perdus de vue 8% et 78% d’interruption de traitement”, a-t-elle renseigné, soulignant que les objectifs restent insuffisants pour l’élimination de la maladie au niveau du district, où, selon elle, la tuberculose demeure “l’une des maladies les plus infectieuses”. “La tuberculose continue de faire des victimes souvent chez les personnes vivant avec le VIH, les orpailleurs, les alcooliques, les fumeurs chroniques et les agents de santé. Et ce sont les personnes les plus vulnérables de cette maladie”, a-t-elle expliqué.

...Le district sanitaire a entamé une étude de collecte de crachats dans les différents postes de santé pour prévenir et lutter contre la tuberculose, en collaboration avec les “Badiénou Gox” (marraines de quartier) et les relais communautaires, selon Ramatoulaye Faye. “On a collecté plus de 20 crachats au poste de santé de Dalaba, 16 au centre de santé de Kédougou, au poste de santé de Bantako 16, à Mako 4 et au poste de Tenkoto 4 crachats. Et on a eu huit cas positifs vivant au sein de la population”, a-t-elle signalé.

Elle a pointé les pertes de vue et la faible fréquentation des structures sanitaires face aux symptômes de la tuberculose, ainsi que la stigmatisation persistante qui pousse de nombreuses personnes à cacher leur maladie. “On a de nombreux cas de pertes de vue, des cas irréguliers et des cas de refus surtout chez les orpailleurs qui sont très éloignés, ce qui provoque les décès”, a-t-elle déploré.

Mme Faye a fait savoir que des activités de dépistage actif notamment chez les contacts des cas index – première personne identifiée atteinte d’une maladie contagieuse – se poursuivent au niveau district. “Les populations doivent venir faire le dépistage, et dès qu’une personne constate les signes de la tuberculose, à savoir un amaigrissement, une perte de poids et une toux plus de quinze jours, elle peut aller dans une structure sanitaire la plus proche”, a-t-elle préconisé. Le dépistage et le traitement sont “gratuits’’ et les nouveaux nés sont vaccinés contre la tuberculose par le Bacille de Calmette et Guérin (BCG), a-t-elle signalé.