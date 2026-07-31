Lutte contre le trafic de stupéfiants

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a démantelé un réseau présumé de trafic international de drogue à l'issue d'une opération menée dans la nuit du 24 au 25 de ce mois. Six personnes ont été interpellées au terme d'une enquête conduite dans plusieurs quartiers de la capitale. Selon l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), l'opération est partie de l'exploitation d'un renseignement ayant permis d'identifier un réseau actif notamment à Ouakam, Ngor, aux Almadies et au Point E.

Les investigations, menées à travers des surveillances, des filatures et plusieurs interpellations successives, ont conduit les enquêteurs jusqu'à un domicile situé à Grand Dakar, où une perquisition a permis de mettre la main sur une partie du stock de produits illicites. Au cours de l'opération, les policiers ont saisi 16,5 grammes de haschisch, treize sachets de kush ainsi que 280 pilules d'ecstasy.

Les enquêteurs ont également récupéré un véhicule de marque Volkswagen, trois scooters, du matériel servant au conditionnement des stupéfiants, notamment des balances et des films étirables, ainsi que dix téléphones portables et une somme d'argent dont le montant n'a pas été précisé. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces différents objets auraient servi aux activités du réseau. Les six personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Elles devraient être poursuivies pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogues ainsi que pour blanchiment de capitaux, selon les autorités policières. L'enquête se poursuit afin de déterminer les ramifications du réseau et d'identifier d'éventuels complices.