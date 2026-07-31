Prévu après le Mawlid, le Gamou de Ndiassane, communément appelé « Ngente », se prépare activement. En prélude à ce grand rassemblement religieux qui accueille chaque année des milliers de fidèles, les autorités administratives et les services techniques de l'État accélèrent les préparatifs afin de garantir un déroulement sécurisé et sans incident.

Un Comité régional de développement (CRD) s'est tenu hier à la gouvernance de Thiès, sous la présidence du gouverneur Saër Ndao. La rencontre a permis de passer en revue l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre dans les secteurs de la santé, de l'hydraulique, de l'électricité, de l'assainissement, de la sécurité et de la circulation, en vue d'assurer les meilleures conditions d'accueil des pèlerins.

Ainsi le gouverneur assure que l'ensemble des services de l'État est pleinement mobilisé pour répondre aux préoccupations exprimées par le comité d'organisation et les autorités religieuses. « L'État s'est engagé et tous les services concernés ont déjà commencé les alignements nécessaires. Les préparatifs s'accélèrent et nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire les principales doléances », indique Saër Ndao.

Parmi les priorités identifiées figure la sécurisation de l'alimentation électrique. Le gouverneur insiste sur la nécessité pour la Senelec de prendre toutes les dispositions afin d'éviter les interruptions de courant qui avaient perturbé les précédentes éditions. Il indique que le réseau sera renforcé pour répondre à l'affluence exceptionnelle des fidèles et appelle les équipes techniques à garantir une continuité du service tout au long de l'événement.

Les services de l'Hydraulique et de la Société d'exploitation des ouvrages hydrauliques (SEO) ont également pris des engagements pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable. Des camions-citernes, des bâches à eau ainsi que des dispositifs de stockage seront mobilisés afin de prévenir toute rupture d'approvisionnement durant les journées de forte affluence.

Le gouverneur insiste également sur l'importance d'anticiper les besoins en traitement de l'eau afin de garantir une qualité sanitaire irréprochable.

Sur le plan sanitaire, les services de santé ont présenté leur plan d'intervention comprenant le renforcement des postes médicaux, la mobilisation du personnel soignant, des ambulances et des médicaments. Le gouverneur insiste sur la proximité des structures de soins et sur la disponibilité permanente des équipes médicales afin que chaque pèlerin puisse bénéficier rapidement d'une prise en charge en cas de besoin.

Il appelle à intensifier les actions de prévention contre les intoxications alimentaires en renforçant les contrôles d'hygiène et les campagnes de sensibilisation.

Mobilisation contre les accidents

La sécurité routière a constitué l'un des principaux axes de cette réunion. Le gouverneur Saër Ndao a lancé un appel à une mobilisation totale de la Police et de la Gendarmerie afin d'assurer la sécurité sur l'ensemble des corridors menant vers Ndiassane. Il a exhorté les forces de défense et de sécurité à faire appliquer avec la plus grande rigueur le Code de la route, sans complaisance.

« Notre objectif est clair : zéro accident. Nous devons sortir de cette logique qui considère les accidents comme une fatalité lors des grands rassemblements religieux », a-t-il affirmé. Le chef de l'exécutif régional a dénoncé les comportements dangereux, notamment les dépassements irréguliers, les excès de vitesse et l'utilisation de véhicules défectueux.

Il demande aux conducteurs de faire contrôler leurs véhicules avant tout déplacement et aux forces de sécurité de retirer de la circulation tout véhicule présentant un danger pour les usagers.

Pour assurer un suivi permanent des préparatifs, les préfets, sous-préfets, services techniques et membres du comité d'organisation seront déployés sur le terrain. Le gouverneur insiste sur l'importance d'une communication permanente entre tous les acteurs afin d'anticiper les difficultés et d'apporter rapidement des réponses adaptées.

« Les contraintes qui peuvent être réglées localement le seront immédiatement. Celles qui nécessitent une intervention au niveau central feront l'objet d'un plaidoyer auprès des autorités compétentes », assure-t-il.

Les autorités religieuses saluent les engagements de l'État

Intervenant au nom du Khalife général de Ndiassane, Khalifa Ababacar Kounta a réitéré plusieurs doléances portant notamment sur l'augmentation de l'enveloppe financière allouée à l'organisation, le renforcement de l'assainissement, l'amélioration de la desserte électrique et la réhabilitation des routes desservant la cité religieuse.

Les autorités administratives ont réaffirmé leur volonté de travailler en étroite collaboration avec le comité d'organisation afin d'offrir aux milliers de fidèles attendus les meilleures conditions d'accueil, de sécurité et de santé pour cette nouvelle édition du Gamou de Ndiassane.

La question de l'assainissement a occupé une place importante dans les discussions. Les autorités ont évoqué le besoin d'accroître les capacités opérationnelles de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), notamment en matière de vidange et de gestion des installations sanitaires. Le comité d'organisation a sollicité la mobilisation d'une cinquantaine de camions de vidange. Même si l'ONAS ne dispose pas actuellement de ce volume de matériel, des solutions sont en cours d'étude avec les partenaires afin de renforcer le dispositif.

Les autorités ont également demandé que les toilettes mobiles soient installées suffisamment tôt afin de permettre les ajustements nécessaires, avant l'arrivée massive des pèlerins.

Ndeye Diallo (Thiès)