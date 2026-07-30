Les entreprises de presse disposent d'un peu plus d'un mois et demi pour solliciter un financement au titre du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP). Dans un communiqué publié le 29 juillet, le Conseil de gestion du FADP annonce l'ouverture officielle du dépôt des demandes de financement pour l'exercice 2026, avec une échéance fixée au 15 septembre 2026, délai de rigueur.

Les dossiers peuvent être déposés de deux manières. Les demandeurs peuvent effectuer leur dépôt en ligne via la plateforme Déclaration Médias Sénégal (DMS) ou transmettre un dossier en format physique auprès du Secrétariat de la Direction de la Communication, situé à la Cité Keur Gorgui, du mardi au jeudi entre 11 heures et 16 heures. Les entreprises déjà enregistrées sur la plateforme sont invitées à mettre à jour leurs informations avant toute soumission.

Le communiqué rappelle que les critères d'éligibilité demeurent ceux fixés par les décrets de janvier 2021 relatifs au fonctionnement du Fonds. Le dispositif est destiné aux entreprises de presse écrite, de presse en ligne et de communication audiovisuelle régulièrement constituées et exerçant leurs activités au Sénégal. Certaines structures, notamment l'Agence de presse sénégalaise (APS), les radios communautaires, l'organe d'autorégulation, les journalistes et techniciens des médias dans le cadre de la formation continue ainsi que la Commission de la Carte nationale de presse, peuvent également bénéficier d'appuis selon les modalités prévues par les textes.

Pour prétendre au financement, les entreprises doivent notamment justifier de leur conformité avec le Code de la presse, disposer d'une rédaction composée majoritairement de journalistes et de techniciens des médias, compter au moins cinq emplois permanents, être à jour de leurs obligations fiscales, sociales et de leurs cotisations au titre du droit d'auteur et des droits voisins.

Pour la presse écrite, elles doivent également justifier d'une parution régulière et d'un niveau minimal de diffusion conforme aux exigences du Fonds. Le dossier de candidature comprend notamment un formulaire de demande, les documents administratifs de l'entreprise, les quitus fiscal et social, un descriptif du projet à financer, un engagement sur l'honneur relatif à l'utilisation des fonds ainsi qu'un numéro de compte bancaire. Le Conseil de gestion recommande en outre de joindre, pour chaque journaliste et technicien déclaré, une copie de la Carte nationale de presse afin de faciliter l'évaluation des dossiers.