Licenciements dans le secteur public

Le Collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise (CIAAS) a salué la réintégration de neuf cadres de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM), tout en invitant le gouvernement à accélérer le règlement des autres dossiers de licenciements en suspens dans l'administration et les entreprises publiques. Dans un communiqué publié jeudi, le collectif exprime sa « profonde gratitude » au Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, pour son implication personnelle dans le dossier de la SN HLM. Selon le CIAAS, cette intervention a permis le retour effectif des neuf cadres à leurs postes et traduit la volonté des autorités de mettre un terme aux conflits sociaux liés aux licenciements.

L'organisation adresse également ses remerciements au ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté, dont elle salue « l'esprit d'écoute » et « le sens du dialogue ». Le collectif estime que la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux demeure la meilleure voie pour parvenir à des solutions durables. Au-delà du dossier de la SN HLM, le CIAAS demande aux autorités d'étendre les mesures de réintégration aux agents licenciés d'autres structures publiques. Le collectif cite notamment les dossiers du Port autonome de Dakar, de Dakar Dem Dikk, du ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que plusieurs situations qui, selon lui, n'ont pas été prises en compte dans le Pacte de stabilité sociale.

...Parmi les cas évoqués figurent celui d'un agent de la Direction générale de la réglementation et de la construction de l'habitat, huit anciens agents du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), trente-deux travailleurs du Programme Projet Entreprises du ministère de la Formation professionnelle, des anciens employés de Nono Crédit à la Der/FJ, quatre-vingt-treize agents du programme Ciel du ministère de l'Emploi, onze travailleurs de l'AIBD affectés à l'aéroport de Matam, ainsi que trente-et-un agents de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture (DGUA) mis à la disposition de la Sonaged, dont le collectif réclame également le paiement de plus d'une année d'arriérés de salaires.

Le CIAAS se félicite par ailleurs de l'annonce faite mercredi en Conseil des ministres par le Premier ministre concernant la publication prochaine d'une circulaire destinée à rappeler aux ministères et aux structures parapubliques l'obligation de respecter la législation du travail et les procédures en vigueur en matière de licenciement. Le collectif considère cette mesure comme une réponse aux revendications des organisations syndicales.

Dans l'attente de sa publication, il demande au gouvernement de procéder « en urgence » à la réintégration des agents dont les dossiers restent pendants. Selon le CIAAS, le règlement de ces différents contentieux permettrait de soulager de nombreuses familles confrontées à des difficultés économiques et contribuerait au maintien d'un climat social apaisé au sein de l'administration publique.