C’est une issue heureuse dans l’affaire des agents licenciés à la SN HLM. Après les remous notés ces derniers temps, les parties ont finalement arrondi les angles. Dans un communiqué rendu public hier, la direction générale a annoncé que les neuf agents seront réintégrés.

“La Direction Générale de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) informe l'ensemble du personnel ainsi que l'opinion publique que, conformément aux instructions de l’autorité de tutelle et sur recommandation du Conseil d'Administration, il a été décidé de procéder à la réintégration des neuf (09) agents précédemment licenciés. Cette décision traduit la volonté des autorités de privilégier le dialogue social, de consolider un climat de sérénité au sein de l'entreprise et de renforcer la cohésion entre les différents partenaires sociaux.”

La vérité, selon nos informations, c’est qu’il y a eu plusieurs médiations depuis l’annonce de cette mesure que beaucoup ont jugé injustifiée. Parmi les médiateurs, on parle de l’ancien DG Ibrahima Wade, de l’ancien député Cheikh Oumar Sy envoyé selon certaines sources par Thierno Madani Tall. Mais l’intervention la plus décisive, confient nos sources, c’est celle du Premier ministre Al Aminou Lo, qui a donné des instructions fermes pour que les agents soient réintégrés.

À la suite de ces instructions, le Conseil d’administration a tenu une réunion extraordinaire pour lui demander de revenir sur sa décision. Finalement, le Conseil a fait une délibération pour annuler cette décision.

Cela dit, même si la bombe a été désamorcée, nos interlocuteurs sont très pessimistes quant à une cohabitation sereine entre l’actuel DG et les membres du personnel. Ces derniers sont en effet très remontés contre les actes qui ont été posés.

Contrairement à ce qui est véhiculé, les agents concernés par ces licenciements n’ont pas été recrutés par Bassirou Kébé. Huit parmi eux sont là depuis plusieurs années. D’ailleurs, certains d’entre eux ont subi une double sanction, parce qu’à l’arrivée de Kébé, ils avaient également fait l’objet de mesures de représailles.