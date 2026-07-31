À l'occasion de la remise des prix du Concours général, le président Bassirou Diomaye Faye a fait de l'école le premier levier de la souveraineté nationale. Devant les meilleurs élèves du pays, il a appelé à investir davantage dans les sciences, l'innovation et le mérite pour bâtir le Sénégal de 2050.

« La première infrastructure stratégique d'une Nation n'est ni une route, ni un port, ni un aéroport. La première infrastructure stratégique d'une Nation est son École. » C'est autour de cette formule, appelée à marquer les esprits, que Bassirou Diomaye Faye a construit son discours, hier, lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général. Bien plus qu'un hommage aux meilleurs élèves du pays, le chef de l'État a livré une véritable profession de foi sur la place qu'il entend donner à l'éducation dans son projet de transformation du Sénégal. À ses yeux, la souveraineté ne se construit pas seulement par les infrastructures, les investissements ou les grands chantiers. Elle commence dans les salles de classe.

« Aucune Nation ne peut durablement prospérer sans placer l'intelligence de sa jeunesse au premier rang de ses priorités », a-t-il affirmé devant les lauréats, les enseignants et les autorités réunis pour célébrer le soixantième anniversaire du Concours général. Cette vision s'inscrit, selon lui, dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, présenté comme « une ambition de civilisation » fondée sur le savoir, la compétence et le mérite.

Le président de la République a particulièrement insisté sur un chantier qu'il juge prioritaire : le renforcement de l'enseignement scientifique. Malgré les efforts déjà engagés, notamment la création du Lycée scientifique d'excellence de Diourbel, le déploiement des Lycées Nation-Armée pour la qualité et l'équité (Lynaque) et plusieurs innovations pédagogiques, il estime que les résultats demeurent insuffisants. Bassirou Diomaye Faye a relevé que la proportion d'élèves orientés vers les séries scientifiques reste bloquée autour de 20 %, tandis que les inscriptions en seconde scientifique continuent de diminuer.

Il a également déploré que plusieurs lycées du pays ne disposent toujours pas d'une terminale S1. Pour lui, cette situation est incompatible avec les ambitions économiques du Sénégal. « Nous devons bâtir notre prospérité par les mathématiques, les sciences, la technologie et l'innovation », a-t-il plaidé, appelant à faire des disciplines scientifiques une priorité nationale. Le chef de l'État a, dans le même esprit, réaffirmé son ambition de garantir l'égalité des chances afin que chaque enfant puisse réussir indépendamment de son origine sociale ou de son lieu de naissance.

Les JOJ comme projet éducatif

À quelques mois des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, Bassirou Diomaye Faye a également voulu dépasser la seule dimension sportive de l'événement. Selon lui, les JOJ doivent laisser un héritage « éducatif, civique, culturel, moral et intergénérationnel ». Les valeurs olympiques, a-t-il expliqué, rejoignent les objectifs de l'Agenda Sénégal 2050 en encourageant le dépassement de soi, le sens de l'effort et l'engagement citoyen. Le président voit ainsi dans cette compétition mondiale un levier supplémentaire pour promouvoir les valeurs que l'école est appelée à transmettre aux jeunes générations.

S'adressant aux lauréats, Bassirou Diomaye Faye a salué leur parcours, tout en rappelant que leur distinction les engage désormais au service de la collectivité. « Aujourd'hui, la République vous honore. Demain, elle vous appellera à la servir », leur a-t-il déclaré, estimant que « le mérite demeurera toujours la voie la plus noble de l'élévation individuelle et du progrès collectif ». Le chef de l'État a également rendu hommage au professeur Papa Fary Seye, auteur du discours d'usage, dont il a retenu l'idée selon laquelle l'école « prépare une civilisation » autant qu'elle prépare à des examens. Il a enfin salué la marraine de cette édition, le professeur Awa Marie Coll Seck, qu'il a présentée comme une figure de la rigueur scientifique et du service public.

Cette édition du Concours général coïncidait avec le soixantième anniversaire de cette institution emblématique de l'école sénégalaise. Pour marquer cette étape, le président de la République a annoncé la publication d'un ouvrage retraçant l'histoire du Concours général ainsi que l'organisation d'une exposition consacrée à son patrimoine. Au-delà des distinctions individuelles, il a rendu hommage aux enseignants, aux parents et à l'ensemble de la communauté éducative qui, depuis six décennies, contribuent à faire vivre cette tradition d'excellence. En refermant son intervention, Bassirou Diomaye Faye a résumé l'ambition qu'il fixe au système éducatif : faire de l'intelligence, du savoir et du mérite les fondements de la puissance future du Sénégal.

CONCOURS GÉNÉRAL 2026 Ameth Babou conserve sa couronne avec quatre premiers prix Le pensionnaire du Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis domine le palmarès pour la deuxième année consécutive. Avec 68 points, il devance les 117 autres lauréats d’une édition marquée par la prédominance des séries scientifiques et des établissements publics. Ils sont 118 à avoir été distingués, mais un nom domine le palmarès du Concours général 2026. Ameth Babou, élève en Terminale S1 au Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis, a été sacré meilleur lauréat de cette 60e édition, célébrée hier au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le jeune homme de 18 ans a totalisé 68 points grâce à quatre premiers prix obtenus dans des disciplines aussi différentes que le français, la citoyenneté et les droits de l’homme, la dissertation philosophique et la physique. Une polyvalence qui lui permet de conserver le titre déjà remporté en 2025, alors qu’il était en classe de Première. Ameth Babou s’était distingué l’année dernière avec un premier prix de français, un premier prix d’espagnol ainsi que deux troisièmes prix en mathématiques et en citoyenneté et droits de l’homme. Son nouveau sacre confirme un parcours marqué autant par la maîtrise des sciences que par celle des matières littéraires. Pour l’édition 2026, aucun meilleur lauréat n’a été désigné parmi les élèves des classes de Première, a précisé le ministre de l’Éducation nationale lors de la présentation des résultats. Le titre de meilleur élève du concours revient ainsi au seul pensionnaire du Prytanée militaire. 118 lauréats pour 129 distinctions Cette année, 3 690 candidats issus des établissements publics et privés ont pris part aux épreuves, contre 3 568 en 2025. Les filles étaient majoritaires parmi les candidats, avec 2 261 participantes, soit 61,27 % de l’effectif, contre 1 429 garçons. Au terme des délibérations, 129 distinctions ont été décernées, dont 69 prix et 60 accessits. Elles ont récompensé 118 élèves : 55 filles et 63 garçons. Certains lauréats, à l’image d’Ameth Babou, ont ainsi remporté plusieurs distinctions. Les établissements publics dominent largement le palmarès avec 103 récompenses, soit 79,84 % du total, contre 26 pour le secteur privé. Une tendance qui se retrouve également dans la répartition par séries. Les filières scientifiques arrivent nettement en tête avec 83 lauréats, représentant 70,34 % des élèves distingués. Elles sont suivies par les séries techniques, qui comptent 20 lauréats, soit 16,95 %, et les séries littéraires, avec 15 lauréats, soit 12,71 %. De nouveaux établissements au palmarès L’édition 2026 est aussi marquée par l’arrivée de plusieurs établissements dans le cercle des écoles primées. Les Cours privés Mboutou Sow de Kaolack, les Cours privés Saint-Pierre de Dakar, le lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès, le lycée Mame Yelli Badiane de Pikine-Guédiawaye ainsi que les lycées Nation-Armée de Kaffrine et de Sédhiou font leur entrée au palmarès. Le lycée Charles-de-Gaulle de Saint-Louis signe, pour sa part, son retour parmi les établissements distingués. Une présence plus diversifiée qui traduit un élargissement progressif de la carte de l’excellence scolaire, même si les établissements traditionnellement les plus performants continuent d’occuper une place importante. La cérémonie de remise des prix, présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, avait pour marraine l’ancienne ministre de la Santé, la professeure Awa Marie Coll Seck. Elle était placée sous le thème : « Le Sénégal à l’heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l’école des valeurs olympiques ». La célébration du soixantième anniversaire du Concours général a également été marquée par la présentation de l’ouvrage Le Concours général au Sénégal, miroir de la Nation et d’une exposition retraçant six décennies de promotion de l’excellence scolaire. Au-delà du sacre individuel d’Ameth Babou, le palmarès 2026 révèle ainsi une génération de jeunes talents dans les sciences, les lettres et les disciplines techniques. Mais la performance du pensionnaire du Prytanée militaire demeure exceptionnelle : être couronné deux années de suite et décrocher quatre premiers prix la même année constitue l’un des faits majeurs de cette édition.

Par Khaly Sarr