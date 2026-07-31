Magal Touba

Le président de la Commission communication du Comité d’organisation du Grand Magal de Touba a indiqué, jeudi, que plus de 95 % des engagements pris par l’État ont été réalisés, dans le cadre des préparatifs de cet événement religieux prévu ce dimanche. ‘’Une réunion d’évaluation nous a permis de constater un taux de réalisation supérieur à 95 % des 137 points inscrits dans notre plan d’action‘’, a déclaré Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, lors d’une conférence de presse tenue à la demeure de Sokhna Astou Gawane, siège du Comité d’organisation.

En présence des présidents Commission et de sous commissions, il a salué les efforts consentis par les pouvoirs publics, notamment dans les secteurs de l’hydraulique et de l’assainissement. Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l’approvisionnement en eau, notamment la mise en service de nouveaux forages, le déploiement de postes avancés de distribution et la réparation de nombreuses fuites sur le réseau, a-t-il ajouté. Il a toutefois relevé que les besoins restent importants, rappelant que Touba accueille près de sept millions de pèlerins en moins de deux jours, alors que la ville ne compte qu’un peu plus d’un million d’habitants.

Concernant l’assainissement, Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a salué l’avancement des travaux, tout en recommandant que les futurs chantiers soient programmés immédiatement après le Magal afin de limiter les perturbations.