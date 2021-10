Diambars de Saly a perdu la manche aller du 2e tour de la Coupe de la Caf, ce samedi, face à Enyimba du Nigeria, sur le score d’un but à zéro. Un résultat qui n’arrange pas les Académiciens qui doivent renverser la tendance dans une semaine au Nigeria.

Les choses se présentent mal pour l’unique représentant sénégalais encore en lice en compétitions des clubs africains. Diambars de Saly a été surpris sur sa pelouse, ce samedi, par Enyimba du Nigeria, sur le score d’un but à zéro. Les Académiciens, qui avaient besoin d’assurer à domicile avant de se rendre en terre nigériane, dans une semaine, se sont compliqué la tâche en concédant cette défaite. Les protégés du coach Cheikh Kamara son tenu à l’exploit sur la pelouse du double champion d’Afrique.

Après avoir subi les premières minutes de la partie, l’Académie de Saly a réussi à reprendre le contrôle du jeu. Les Sénégalais ont manqué de réalisme, malgré les nombreuses occasions de but en première période. Au retour de la pause, Diambars accroit sa domination. Malheureusement, l’équipe de la Petite Côte a manqué d’efficacité. Les hommes du coach Kamara seront punis dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire. L’adversaire a obtenu un penalty transformé par Olisemah à la 86e mn.

Les jeunes Académiciens n’ont pas pu trouver le fond des filets et le score est resté inchangé (0-1). De quoi nourrir des regrets chez le technicien sénégalais. ‘’Nous avons bien joué et les garçons ont réussi à se créer beaucoup d’occasions. Mais malheureusement, nous n’avons pas marqué. Et le football, s’il n’y a pas de but, il ne peut pas y avoir de victoire, généralement’’, a regretté Cheikh Kamara.

Selon lui, son équipe ‘’méritait de gagner’’ ce match. ‘’Comme je l’ai dit, au football, si tu ne marques pas, tu ne gagnes pas. Nous avons cédé ce match, parce que nous avons manqué d’efficacité et nous avons joué contre une équipe expérimentée. Nous avons perdu beaucoup de joueurs clés, mais nous avons des garçons de qualité’’.

Pour sa part, l’entraineur du club nigérian s’est réjoui de l’issue de la rencontre qui n’était pas évidente, semble-t-il admettre. L’ancien international nigérian George Finidi a relevé la ‘’fatigue’’ de ses joueurs qui ‘’manquent de rythme’’. Face à une ‘’belle équipe de Diambars’’, a-t-il apprécié, ‘’nous savions aussi que physiquement, nous ne pouvions pas rivaliser. Alors, nous nous sommes regroupés. En seconde période, les changements apportés ont apporté de la fraîcheur. Et en fin de match, nous avons obtenu ce penalty décisif qui nous a offert cette victoire précieuse’’.

Cheikh Kamara est optimiste pour le match retour où Diambars devra faire preuve de plus de précision devant le but. ‘’Nous irons là-bas jouer pour gagner. Les joueurs manquent d’expérience certes, mais le staff est là pour ça et nous ferons le maximum pour décrocher la qualification. Nous sommes satisfaits du contenu du match, mais il faudra être plus efficace au retour’’, a-t-il promis.

Résultats Azam - Pyramids 0-0 Orapa United - Coton Sport FC 2-1 Red Arrows - Primeiro de Agosto 1-0 URA SC - Al Masry 0-0 Ben Guerdane - Berkane 0-1 ASAC Concorde - Saoura 1-2 Diambars - Enyimba 0-1 FAR Rabat - JS Kabylie 0-1 AS Kigali - Motema Pembe 1-2 CFFA - Interclube 0-3 Bayelsa - Sfaxien 1-0

LOUIS GEORGES DIATTA