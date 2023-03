Le stade Aline Sitoé Diatta va abriter l’affiche phare des 8es de finale de la Coupe de la Ligue, entre le Casa Sports, leader de la Ligue 1, et son dauphin, Guédiawaye FC, ce dimanche.

Les 8es de finale de la Coupe de la Ligue se jouent ce week-end. L’affiche Casa Sports-Guédiawaye FC est l’attraction de ce 2e tour de la compétition, ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta. Le club de Ziguinchor, le plus titré (2 coupes) avec Diambars, n’a plus soulevé le trophée depuis dix ans. Les hommes d’Ansou Diadhiou veulent renouer avec le sacre. La réalisation de cet objectif passe par le club de la banlieue dakaroise. Le Casa, actuel leader de Ligue 1 (25 pts), avait reçu et battu sévèrement le Guédiawaye FC (2e, 24 pts) par trois buts à un. Les Ziguinchorois vont recevoir leur dauphin et tenter de confirmer ce résultat. Mais les Dakarois ne vont pas accepter de perdre deux fois sur la même pelouse.

Vainqueurs de l’édition 2014, les Crabes visent un 2e trophée en Coupe de la Ligue.

C’est la même ambition que nourrit l’AS Pikine (Ligue 1) qui a remporté sa première coupe en 2011. Les Pikinois ont fait un pas dans ce sens en éliminant au premier tour le Dakar université club (1-0), à domicile. Ils devront cette fois se déplacer à Louga pour croiser le fer avec le Ndiambour (Ligue 2), ce dimanche.

Par contre, le Teungueth FC (Ligue 1), lui, est à la recherche de son premier titre dans cette compétition. Le club de Rufisque, qui a sorti au tour précédent son voisin Ajel (1-0), va recevoir l’US Ouakam (Ligue 2), ce samedi. Les Ouakamois sont finalistes de l’édition 2017 émaillée par le deuil de huit supporters mbourois et à l’issue de laquelle le Stade de Mbour a été déclaré vainqueur sur tapis vert. Victorieuse de l’US Gorée (Ligue 1) au tour précédent, l’USO essayera de mettre sur le tapis un autre pensionnaire de l’élite.

Stade Mbour-Diambars, derby de la Petite Côte

Le tenant du titre, Diambars, va jouer contre son voisin de la Petite Côte, le Stade de Mbour, dans un autre choc entre clubs de Ligue 1, ce dimanche. Pour entamer la défense de son titre, l’Académie de Saly a éliminé la Sonacos (1-0). Les Académiciens vont se rendre à nouveau au stade Caroline Faye où ils avaient déjà battu les Stadistes pendant la phase aller du championnat, sur le score de deux buts à zéro. Les poulains de Bruno Rohart doivent rééditer ce résultat pour rester dans la course à leur propre succession.

Mais le Stade de Mbour essayera de prendre sa revanche.

Dakar Sacré-Cœur (Ligue 1) va se rendre au stade Maniang Soumaré de Thiès pour y affronter le Wally Daan (Ligue 2). Les Académiciens de la Sicap sont toujours à la quête d’un premier titre, après deux finales perdues (2015 et 2016). Ils ont déjà eu à en découdre, à domicile, avec un autre club thiessois, Thiès FC, qu’ils ont étrillé (3-0). Mais cette fois, les Dakarois vont se rendre dans le fief des Thiessois, qui ont sorti Keur Madior (2-3).

La seule affiche entre clubs de Ligue 2 mettra aux prises le Jamono Fatick au Port de Dakar, au stade Massène Sène de Fatick, ce dimanche. Le match Jaraaf-Génération Foot est reporté à cause de la Can U20 à laquelle prennent part sept joueurs de l’Académie de Déni Birame Ndao. L’affiche Demba Diop FC vainqueur Mbour PC-Cneps (pas encore joué du fait la crise qui règne dans le club thiessois) va connaitre le même sort.

Programme Samedi Stade NGalandou Diouf 16h30 Teungheuth FC - US Ouakam Stade Maniang Soumaré 16h30 Wally Daan - Dakar Sacré-Cœur Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Casa Sports - Guédiawaye FC Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - AS Pikine Stade Caroline Faye 16h30 Stade de Mbour - Diambars Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Port Jaraaf - Génération Foot Reporté Demba Diop FC - Vq Mbour PC - Cneps Reporté

LOUIS GEORGES DIATTA