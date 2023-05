La cérémonie religieuse du couronnement, qui a lieu à l'abbaye de Westiminster, s'est déroulée en cinq grands actes: la reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture, qui inclut le couronnement, puis l'intronisation et l'hommage.

Charles III est désormais officiellement roi du Royaume-Uni et du Commonwealth. Au cours d'une cérémonie religieuse de deux heures au sein de l'abbaye de Westminster, à Londres, le nouveau monarque s'est vu apposer sur la tête la couronne de saint Édouard, marquant son sacre. Voici les moments forts à retenir de cette cérémonie.

Au terme d'une première procession entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster à bord d'un carrosse royal, Charles III a passé les portes du célèbre édifice religieux. Avant lui, les porteurs des "regalia", ces insignes du couronnement, se sont avancés devant les convives en remontant l'allée de l'abbaye.

Le petit-fils du roi, et troisième dans la succession au trône, le prince George est l'un des quatre pages qui tiennent la traîne du monarque lors de son arrivée. Suivent ensuite le prince William et la princesse Kate, ainsi que leurs deux autres enfants Charlotte et Louis.

• La "reconnaissance" du roi par ses sujets

Des quatre côtés de l'abbaye, représentant les quatre points cardinaux, l'archevêque de Canterbury, la Dame de la Jarretière et la Dame du Chardon, représentant respectivement les plus anciens ordres de chevalerie d'Angleterre et d'Écosse, et par un détenteur de la Croix de George des forces armées déclarent chacun leur tour:

"Je vous présente le roi Charles, votre roi incontesté. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage et le servir, êtes-vous prêts à faire de même?"

L'assemblée répond alors: "God save King Charles". C'est une manière de présenter le monarque au peuple.

• Le serment sur la Bible

La Bible est présentée au roi. "Êtes-vous prêts à prêter serment?", lui demande alors l'archevêque de Canterbury à Charles III. Les deux mains sur le livre sacré et agenouillé, il s'engage à "gouverner les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ses) autres royaumes et les territoires auxquels ils appartiennent".

Il jure également de respecter la loi et l'Église d'Angleterre pendant son règne. En effet, il prête aussi un second serment, affirmant qu'il est un "fidèle protestant". S'en suit alors une prière, ponctuée de chants dont du gospel, depuis l'autel. Peu avant, l'archevêque de Canterbury a également reconnu les multiples confessions religieuses au Royaume-Uni.

• L'onction du roi, à l'abri des regards

Un moment à l'abri des regards. L'onction est la partie la plus sacrée du couronnement britannique. Le roi Charles III est dévêtu de sa robe d'hermine et ne porte plus qu'une simple chemise blanche.

Après une nouvelle prière, derrière de grands écrans placés autour de la chaise de couronnement, qui fait face à l'autel, le roi est oint par l'archevêque de Canterbury de l'huile sainte, récoltées dans deux oliveraies situées à Jérusalem, sur la tête, la poitrine et les mains.

Charles reçoit ensuite un manteau d'or scintillant, appelé Supertunica, pour la suite de la cérémonie.

• La présentation des "regalia" au monarque

Symboles des différents pouvoirs du roi, on présente les "regalia" au nouveau monarque. Il s'agit d'un ensemble d'objets qui incarnent "le service et les responsabilités" du roi et qui ont peu changé depuis mille ans.

Le roi se voit ainsi offrir des éperons, des armoiries, de l'orbe, de l'anneau, du gant, du bâton et du sceptre. Il reçoit également l'épée ornée de joyaux: l'archevêque de Canterbury lui demande de l'utiliser pour "rendre la justice, arrêter le développement de l'iniquité, protéger la sainte Église de Dieu et tous les hommes de bonne volonté".

• Le couronnement de Charles III

L'investiture est le moment du couronnement du roi. L'archevêque a placé la couronne de saint Édouard sur la tête du roi, une couronne en or massif sertie de rubis, améthystes et saphirs et dotée d'une toque de velours violet ourlée d'une bande d'hermine qu'il portera pour la seule fois de sa vie.

L'assemblée crie "God Save the King", les cloches de l'abbaye sonnent et une fanfare retentit. Des coups de canon retentissent également dans tout le Royaume-Uni pour marquer ce moment.

• L'acte d'allégeance du prince William

Il peut ainsi quitter la chaise du couronnement et s'asseoir sur le trône. C'est ainsi que commence l'acte d'allégeance au roi. C'est d'abord l'archevêque de Canterbury qui jure fidélité au roi au nom de l'Église. Il est suivi du prince de Galles, le prince William, qui s'agenouille devant son père et lui promet fidélité. Il s'agit de "l'hommage du sang royal".

"Moi William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté et la foi et la vérité. Je les porterai en tant qu'homme de confiance de votre corps. Que dieu me vienne en aide", déclare William avant d'embrasser le roi sur la joue.

L'archevêque invite ensuite les personnes présentes dans l'abbaye - et celles qui regardent et écoutent à la maison - à prêter serment d'allégeance en prononçant les mots suivants: "Je jure de prêter fidélité à Votre Majesté, ainsi qu'à vos héritiers et successeurs, conformément à la loi. Que Dieu me vienne en aide".

• Le couronnement de la reine Camilla

Elle n'est plus reine consort. Dans un moment moins cérémonial, Camilla, l'épouse de Charles III, est ointe et couronnée avec la couronne de la reine Mary, créée pour cette dernière lors du couronnement de George V en 1911.

La reine Camilla reçoit également ses insignes: l'anneau, le bâton et le sceptre. Elle ne doit toutefois pas prêter serment comme le roi avant elle, mais a fait la révérence devant Charles III.

• Le départ de l'abbaye au rythme de "God Save the King"

Coiffée de la couronne d'État impérial et d'un manteau d'hermine, portant l'orbe et le spectre, le roi Charles III, suivie de la reine Camilla, remonte l'allée centrale de l'abbaye de Westminster pour sortir de l'édifice.

Sur son passage, l'assemblée et les choeurs ont chanté l'hymne national - God Save the King. Cela marque la fin de cette cérémonie religieuse de deux heures, un peu plus courte que celle de la reine Elizabeth II, 70 ans plus tôt.

BFMTV.COM