vous ce dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès pour la troisième journée de la saison 2024-2025. À l’issue des cinq courses au programme, cinq nouveaux chevaux se sont illustrés sur la ligne d’arrivée.

Dans la première course réservée aux poulains de trois ans sur une distance de 1650 m, Wish You a terminé premier. Sur les 18 chevaux au départ, le poulain d'Omar Bao a dominé les débats en 2’20’’ de course, suivi de Sope, d'Idrissa Niang, et de Piacenza, de Caroline Thiam.

Dans la catégorie des poulains de 2 ans, sur une distance de 1200 m, 7 chevaux étaient sur la ligne de départ. À l’arrivée, Nations Unies s’est imposé avec un temps de 1’39’’. Le cheval d'Alioune Ndiouck a devancé Mag Ju Baax, de Madior Diack, et Yassin d'Adja Cheikh Sène Ndoye.

Cotonou 3 a été plus rapide dans la troisième course, concernant le groupe 3, qui a regroupé 11 chevaux sur une distance de 2 200 m. Le cheval de Moustapha Bao est suivi de Ramadan du Pr. Sakhir Thiam, et de Yessal de Moustapha Ndiaye.

Dans l’avant-dernière course réservée au groupe 1 sur une distance de 2200 m, 6 chevaux étaient sur la ligne de départ et El Capo a été le plus fort. Le cheval d'Omar Bao a réalisé un temps de 3’02’’, devant Ndam Li (2e) du Pr. Sakhir Thiam, et Linguère Maguette (3e) d'Aminatou Anna Gaye.

Pour terminer en apothéose, la course du groupe 2, sur une distance de 2 200 m, a offert une course effrénée entre 16 chevaux, à l’issue de laquelle Kassoumay a remporté le Graal, avec un temps de 3’06’’. Le cheval d'Omar Bao a battu Baakh 2 (2e), d'Adama Bao, et Louga Lo (3e) de Cheikh Mbacké Bao.

Résultats - 2e journée

Poulains de 3 ans (1 650 m)

1er Wish You (propriétaire Omar Bao)

2e Sope (propriétaire Idrissa Niang)

3e Piacenza (propriétaire Caroline Thiam)

Poulains de 2 ans (1 200 m)

1er Nations Unies (propriétaire Alioune Ndiouck)

2e Mag Ju Baax Madior Diack (propriétaire Moussa Ndiaye)

3e Yassin (propriétaire Adja Cheikh Sène Ndoye)

Groupe 3 (2 200 m)

1er Cotonou 3 (propriétaire Moustapha Bao)

2e Ramadan (propriétaire Pr Sakhir Thiam)

3e Yessal (propriétaire Moustapha Ndiaye)

Groupe 1 (2 200 m)

1er El Capo (propriétaire Omar Bao)

2e Ndam Li (propriétaire Pr Sakhir Thiam)

3e Linguère Maguette (propriétaire Aminatou Anna Gaye)

Groupe 2 (2 200 m)

1er Kassoumay (propriétaire Omar Bao)

2e Baakh 2 (propriétaire Adama Bao)

3e Louga Lo (propriétaire Cheikh Mbacké Bao)

LOUIS GEORGES DIATTA