L’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès a abrité, ce dimanche, la 8e journée des courses hippiques marquée par le Grand Prix de la Lonase. Cette course, sur une distance de 2 200 m, a été disputée par les poulains de 3 ans. Au final, c’est Sope qui a remporté le trophée, en 3mn11. Le cheval de Papis Niang a été suivi par Petaw de Dialaw (2e) et Secrétariat (3e).

Six autres courses ont été au programme. En ouverture de la journée, les poulains de 2 ans se sont frottés sur une distance de 1 200 m. Tasfsir de Mouhamed Sylla est arrivé le premier, en 1mn35. Adja Thioro Guèye (2e) et Labayka (3e) ont complété le podium. Sur le second tableau, c’est Sangomar (3mn07) de Mbaye Diène Mbaye qui s’est imposé lors de la course réservée aux poulains de 3 ans, sur une distance de 2 200 m. Il est suivi de Damel M. Diodio (2e) et de Damel Massamba (3e).

Dans le groupe 2, sur une distance de 2200 m, c’est Kassoumay (3mn05) d’Omar Bao qui a imposé sa loi à Maleen (2e) et Lougalo (3e). La quatrième course réservée aux Pur-sang, sur une distance de 1 200 m, est remportée par Kawsara (1mn30) de Me Moussa Mbacké, devant Orio (2e) et Diamera (3e). Yegoul (3mn01) s’est imposé dans le groupe 1, sur une distance de 2 200 m. Le cheval de Sidy Ndao a été plus rapide que Moubarack (2e) et El Capo (3e).

La dernière course réservée au groupe 3, sur une distance de 2 200 m, est dominée par Cotonou de Moustapha Bao, suivi de Jappul Bayi (2e) et Yessal (3e).