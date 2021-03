Malgré leur réussite au concours de recrutement d’élèves-maîtres 2020-2021 (Crem), ils sont 667 candidats à être mis en attente. Pour ces derniers, leur recrutement ne devrait causer aucun problème, vu le manque criant d’enseignants noté dans les régions du Sénégal.

Dans le but d’avoir des revenus fixes, se prendre en charge et aider leurs familles, nombreux sont ces jeunes Sénégalais qui se tournent vers le concours de recrutement d’élèves-maîtres. Cela, dans le contexte d’un marché de l’emploi très rude. Cependant, les couacs dans le système de recrutement ne manquent pas. C’est presque une chance d’être admis.

En conférence de presse hier, les 667 candidats de la session 2020-2021 mis sur une liste d’attente demandent au président Macky Sall de se pencher sur leur cas. Ils ont pourtant réussi toutes les étapes du concours qui a démarré en septembre 2020.

‘’En référence aux statistiques officielles publiées par le ministère de l’Education nationale, nous étions au nombre de 35 998 candidats inscrits au niveau national ; 3 038 candidats ont atteint la phase d’entretien dont les 200 ont été sélectionnés pour rejoindre les centres régionaux de formation des personnels de l’éducation.

Parmi les membres qui figurent sur la liste d’attente, beaucoup de candidats ont épuisé leurs chances de refaire le concours, car ayant atteint la limite d’âge’’, explique la porte-parole du collectif des 667 candidats du Crem. Amy Diop rappelle aux autorités que ses camarades et elle ‘’ont travaillé d’arrache-pied, en espérant réussir. Mais face au système de quotas, ils voient leurs rêves se briser en mille morceaux.

On s’est battu pour en arriver là. Ce concours dure sept mois. A cela s’ajoutent les innombrables sacrifices qu’ont ménagés ces vaillants candidats. Car, si d’aucuns ont perdu une année universitaire, d’autres ont dû faire des kilomètres de partout pour subir les épreuves, dans les délais qui ont été édictés. Cette liste est loin d’être exhaustive, car étant une longue série de sacrifices’’.

‘’Il urge que cette requête soit prise en compte’’

L’inquiétude de ces candidats réside surtout dans le fait que la liste d’attente en général n’aboutit à aucun résultat. Le suivi n’est pas de mise.

En effet, en cas de manque, l’Etat du Sénégal ne se réfère pas à ce groupe de candidats admis pour combler le vide. Les ‘’malchanceux’’ sont donc obligés de repasser le concours et espérer ne pas faire partie de cette liste d’attente. Évidemment, s’ils n’ont pas atteint l’âge limite exigé.

A en croire le collectif, l’Etat du Sénégal s’était engagé à recruter les 3 038 admis, en raison du manque criant d’enseignants, surtout dans les régions. ‘’Nous sollicitons pleinement l’attention des autorités compétentes, face à ce cas qui nous laisse sans voix, ne serait-ce qu’au vu du manque notoire d’enseignants dans toutes les régions, particulièrement dans celle de Matam, entraînant dès lors la fermeture de certaines écoles et classes. Face à cette situation, il urge que cette requête soit prise en compte et traitée dans les plus brefs délais.

Nous prions le président de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enfin pallier ce déficit, afin d’offrir au peuple une éducation de qualité. Nous lançons également un appel solennel à son ministre de l’Education, Monsieur Mamadou Tall, ainsi qu’à toutes les autorités compétentes, pour que cette affaire soit diligentée au plus vite, pour le bien-être de tous’’, ajoute Amy Diop. Convaincus que le ‘’En cas de manque, vous serez contactés’’ du ministère risque de ne pas se concrétiser, les candidats appellent de tous leurs vœux une réaction de la tutelle.

Sur les 3 038 candidats qui ont réussi la dernière étape, celle de l’entretien, 2 000 ont été recrutés dont 1 500 enseignants pour l’option français et 500 pour l’arabe. La formation débute le 6 avril prochain. Les 667 candidats en attente ont réussi le concours pour les matières en français et en arabe. Certains d’entre eux soulèvent aussi le fait qu’ils ne sont plus en mesure de passer d’autres concours, une situation liée à la fiche d’engagement.