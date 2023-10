Crise Israélo-Palestinienne

‘’Les fascistes israéliens, les Palestiniens ne sont pas des ‘animaux’, mais un peuple victime de votre politique d'apartheid et de la complicité de la communauté dite internationale’’. À travers ce cri du cœur, le Frapp a dénoncé la dernière déclaration scandaleuse du ministre de la Défense israélien, Yoav Galant, disant : ‘’Il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni carburant. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence.’’

Cette déclaration, selon la note, prouve, s'il en était encore besoin, que le gouvernement sioniste et raciste d'Israël est fasciste. Et que la lutte du peuple martyr et héroïque de Palestine est une lutte progressiste, juste et légitime contre l'apartheid qui lui est imposé. ‘’Le Frapp soutient le peuple opprimé de Palestine et dénonce la posture du gouvernement du président Macky Sall qui remet en cause le principe du soutien historique du Sénégal au peuple martyr de Palestine.

Le Secrétariat exécutif national (Sen) du Frapp demande à l'État du Sénégal, qui assure la présidence du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, de défendre sans ambages le peuple palestinien. Palestine vivra. Palestine vaincra’’, a précisé le document signé par le Sen du Frapp.