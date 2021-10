Donner un second souffle au multilatéralisme pour faire face aux nouveaux défis mondiaux tels que la crise financière, la crise sanitaire, le terrorisme, les réseaux criminels et le changement climatique. C’est l’appel qu’a lancé le président Macky Sall, dans une tribune publiée sur Twitter.

Malgré ses défis et ses lacunes, l'ONU perdure. Elle montre que la voie vers un avenir meilleur, plus pacifique et plus durable, est pavée de coopération - et non de concurrence à somme nulle, a constaté le président de République Macky Sall dans une déclaration collective cosignée par les présidents costaricien (Carlos Alvarado Quesada), sud-africain (Cyril Ramaphosa) et les Premiers ministres néo-zélandaise (Jacinda Ardern), suédois (Stefan Löfven), espagnol (Pédro Sánchez). Cependant, il estime que les organisations internationales du monde entier ont été édifiées principalement pour résoudre des problèmes interétatiques et non des problèmes qui transcendent les frontières, comme les crises financières, les pandémies, le terrorisme, les réseaux criminels, les menaces envers nos océans ou le changement climatique.

‘’Nous devons donc moderniser nos institutions multilatérales, les adapter à nos objectifs et les mieux doter pour faire face aux défis mondiaux et intergénérationnels auxquels nous sommes confrontés’’, dit-il dans cette tribune publiée sur Twitter. Il souligne qu’après avoir observé les différences marquées entre le monde de la génération des fondateurs de l'ONU et le monde d'aujourd'hui, les membres de cette institution ont décidé, l'année dernière, de relancer le débat sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et de poursuivre les travaux de revitalisation de l'Assemblée générale et de renforcement du Conseil économique et social. ‘’Conformément à la Déclaration commune que nous avons ratifiée le 10 novembre 2020 à Madrid, nous voyons trois domaines d'action qui doivent être mis en avant afin de faire progresser notre objectif commun de renforcement du multilatéralisme’’, poursuivent Macky Sall et ses pairs.

Premièrement, ‘’nous avons besoin d'un engagement renouvelé en faveur de la coopération internationale’’. Lui et les cosignataires de la tribune estiment que les organisations multilatérales doivent être dotées des moyens et du mandat nécessaires pour faire la différence sur le terrain. ‘’La coopération entre l'ONU, les organisations régionales et les institutions financières internationales doit s'améliorer tant au niveau politique qu'opérationnel. Le système multilatéral doit être plus ouvert et plus inclusif pour que puissent s'exprimer les jeunes, la société civile, le secteur privé, le monde universitaire ainsi que d'autres interlocuteurs’’.

‘’Nous mettons déjà cela en pratique. En marge de l'Assemblée générale de cette année, nous avons organisé l'événement virtuel ‘Réaliser le Programme commun de l'ONU - Action pour atteindre l'égalité et l'inclusion’, en collaboration avec l'initiative Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies Initiative (Initiative Pionniers pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives). Nous avons l'intention de nous assurer que toutes les voix pourront se faire entendre’’, assure-t-on.

L'année dernière, les Nations Unies ont organisé une consultation qui a mobilisé la participation de plus d'un million de personnes dans 193 pays. Cette consultation a été une invitation à l'action. C’est ainsi que le secrétaire général, de l'ONU António Guterres, a publié le rapport Our Common Agenda qui fait suite à la Déclaration politique 75 de l'ONU adoptée par tous les chefs d'État et de gouvernement membres de l'ONU. Ce nouvel ordre du jour définit un plan audacieux pour relever les défis actuels et à venir, selon Macky Sall et Cie.

Ainsi, en second lieu, ‘’nous devons agir dans le cadre de l'ordre du jour du secrétaire général, en adoptant des mesures audacieuses en vue de relancer et de renforcer notre capacité à lutter contre la pauvreté et les inégalités, d'assurer l'inclusion, l'égalité de participation et la justice, résoudre la crise climatique et l'accélération de la perte de biodiversité et nous doter du matériel nécessaire à la lutte contre les futures menaces de pandémie’’, préconisent les chefs d’Etat.

Pour eux, la crise de la Covid-19 a appris à l’humanité que ‘’nous devons renforcer notre capacité collective à anticiper, prévenir et gérer des risques complexes tels que les épidémies, les nouvelles guerres, les cyberattaques massives, les catastrophes environnementales ou d'autres événements imprévus’’.

A cet effet, ils se félicitent des suggestions du secrétaire général sur la manière de renforcer la prospective mondiale et la capacité de gestion des risques, en particulier la proposition d'une nouvelle ‘’plateforme d'urgence’’ mondiale. Enfin, se réjouissant de la proposition d'un Sommet de l'avenir en 2023, ils pensent que les pays membres de l’ONU doivent profiter de cette occasion pour intensifier leurs efforts en vue de renforcer la coopération internationale. ‘’Dans le monde d'aujourd'hui, grevé de tant de problèmes ayant des répercussions au-delà des frontières et des générations, nous devons saisir l'occasion présente pour créer un système multilatéral plus agile, plus efficace et plus responsable, destiné à tous les citoyens et nous permettant de relever les défis mondiaux qui nous font face’’, demandent Macky Sall et ses pairs.

‘’Nous voulons être à l'avant-garde de cet effort. Ensemble, nous pouvons et nous devons donner un second souffle à un multilatéralisme fondé sur des règles, portant en son sein une ONU plus forte et plus inclusive. Voilà la grande tâche politique de notre temps !’’, disent-ils.

BABACAR SY SEYE