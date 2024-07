Derrière l'anecdote du téléphone découvert chez un élève ayant causé son expulsion du centre d'examen se cache un véritable problème holistique d'éducation avec l'internet et l'IA. Les technologies et l'IA posent non seulement la question de la fonction érotique de l'éducation (désir d'apprendre) mais surtout celle de la nécessité même d'apprendre notamment dans le cadre du système actuel d'évaluation centré plus sur des connaissances (domaine cognitif) que sur des compétences (domaine cognitif mais aussi psychomoteur et socio-affectif.