Suite à son recours, Sa Thiès est déclaré vainqueur du combat qui l’opposait dimanche dernier à Reug-Reug. Le CNG, réuni ce mercredi, a finalement tranché en faveur du lutteur de Guédiawaye.

Comme l'on pouvait s'y attendre, Sa Thiès est déclaré vainqueur de son combat contre Reug-Reug, le dimanche 5 mars. En effet, le frère de Balla Gaye 2, usant d'un recours auprès du CNG, a réussi à casser le verdict initial qui le déclarait battu. Le principal intéressé a commenté cette justice qui lui a été rendue. "On m’a rendu ma victoire. C’est une bonne chose. Tout le monde a vu que j’ai terrassé mon adversaire. Il n'y a rien à ajouter", a réagi de façon laconique Sa Thiès, heureux d'être rétabli dans ses droits.

Par ailleurs, le tombeur de Reug-Reug a fustigé le piètre spectacle offert ce 5 mars, avec les actes de vandalisme notés, après le combat. Il a tenu à souligner notamment la responsabilité du corps arbitral. "Personne ne cautionne ce qui s’est passé dimanche. Mais il faut dire aussi que si l’arbitrage avait été irréprochable, on n’aurait pas assisté à ces scènes de violence. Toutefois, nous savons que l’erreur est humaine et nous avons accepté de continuer le combat, même si on savait qu’on avait gagné. Après, on a suivi la procédure de recours et la victoire nous a été rendue", ajoute l'athlète.

Sa Thiès a fini en invitant lutteurs, amateurs et reporters à plus de responsabilités, afin de ne pas embrouiller les arbitres dans ce genre de match. "Je pense qu’il faut qu’on apprenne à dire les choses telles qu’elles sont. Si on voit qu’il y a une chute d’un lutteur, il faut oser le dire. Mais il y a certains qui n’osent pas dire la vérité, de peur qu’on leur reproche une impartialité. Sur ce, j’interpelle la presse (…) D’un autre côté, le CNG doit pouvoir mettre des caméras dans l’enceinte pour arbitrer les différends sur place. Il faut faire instaurer la Var, parce que ça participe à lutter contre la violence dans l’arène".

Le frère de Balla Gaye 2 est plus que jamais entré dans la ‘’Cour des grands’’. Il totalise désormais 15 victoires et deux défaites et a maintenant la légitimité pour réclamer les ténors comme Modou Lô, Tapha Tine, Bombardier, Eumeu Sène, etc.

Si la marche vers les VIP peut paraître quelque peu compliquée, Sa Thiès pourrait toujours se rabattre sur des lutteurs de sa génération. Boy Niang 2 et Siteu rentrent dans cette catégorie-là. En outre, chacune de ces affiches, si elles se concrétisent, offrirait une belle revanche aux amateurs.

Mamadou Diop