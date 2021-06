Le contrôle des institutions locales a toujours constitué un élément essentiel pour tout régime politique désirant asseoir son pouvoir dans un territoire délimité : départements, villes et communes. Dans cette optique, les redécoupages administratifs et les réformes structurelles, dans la gouvernance locale, ont souvent servi de prétexte pour conquérir et contrôler des collectivités locales, dans un contexte de période électorale. Ainsi, la décentralisation (1996), l’érection des délégations spéciales (2001) et l’Acte III de la décentralisation (2013) ont suscité de vifs débats et critiques autour du lien entre renforcement de la gouvernance de proximité et meilleure prise en charge des préoccupations des populations.

Aucun régime ou aucun pouvoir politique ne peut se prévaloir d’une bonne assise populaire, sans un ancrage local dont les collectivités locales en sont le socle. De ce fait, les entités locales ont toujours été au cœur de la bataille politique au Sénégal, depuis 1996. Ainsi, les différents régimes ont souvent eu recours à des découpages administratifs et des réformes territoriales, dans le cadre d’un approfondissement de la décentralisation, principalement à Dakar.

Pour plusieurs observateurs, à la lecture du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 qui sanctionne un nouveau redécoupage administratif dans la région de Dakar, avec la création d’un nouveau département : Keur Massar.

Cette nouvelle entité est constituée des arrondissements de Malika, Yeumbeul, et Jaxaay. Dans la même foulée, le département de Guédiawaye a été scindé en deux arrondissements : Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire. Enfin, les arrondissements de Diamniadio et Sangalkam sont créés à Rufisque

En croire, Antoine Felix Diome, ce découpage vise à rapprocher les populations et l’administration “ À n'en pas douter, cette décision va rapprocher l’administration des usagers. Aussi, cela a été une occasion pour corriger certaines incohérences », a-t-il indiqué devant un parterre de journalistes, à l’occasion de la conférence de presse du Gouvernement, du 3 juin dernier.

Toutefois, cette prééminence de la gouvernance locale qui doit prendre en charge les préoccupations des populations n’échappe pas aux logiques politiques et électorales du moment. Amadou Sène Niang, expert des questions de décentralisation, bat en brèche ses déclarations du premier flic du pays. « Le problème initial à Keur Massar était la problématique des inondations. Je ne vois pas comment on peut le résoudre ce problème, à travers la départementalisation de la zone susmentionnée », déclare-t-il.

La proximité des élections locales, le 23 janvier 2022, suscite des interrogations et questionnements quant à la pertinence de cette mesure qui, selon ses détracteurs, ne visent qu’à assurer au camp présidentiel la suprématie dans une zone susceptible de tomber dans l’escarcelle de l’opposition. De ce fait, la gouvernance locale est devenue, au fil des années, un champ de gestion des équilibres politiques au sein de la majorité présidentielle (Parti Socialiste en 1996) ou un levier politique pour évincer des administrations locales hostiles au nouveau régime (Alternance en 2000) : remplacement à titre transitoire des Conseils régionaux, municipaux et ruraux par des délégations spéciales en 2001.

Pourtant, la régionalisation et l’établissement des communes d’arrondissement dans les régions de Dakar et de Thiès, à travers le décret no 96-745 du 30 avril 1996, avait aussi pour but d’assurer une meilleure gestion des problématiques inhérentes au quartier en lieu et place des grandes communes, nous rappelle-t-il.

Ces nouvelles structures devaient gagner en autonomie, avec le transfert de certains nombres de compétences, comme la participation à la collecte des ordures ménagères, le désensablement ou l’entretien des rues.

Le Sénégal avait opté pour une plus large décentralisation, notamment à Dakar qui concentre près de 4 millions d’habitants sur une superficie de 550 km2. Le découpage des villes de Dakar (19 communes d’arrondissement), de Pikine (16 communes d’arrondissement), de Guédiawaye (5 communes d’arrondissement), de Thiès (3 communes d’arrondissement) et Rufisque (3 communes d’arrondissement) devait répondre à des exigences d’efficacité et de gouvernance de proximité plus en phase avec les aspirations des populations locales.

Les communes d’arrondissement comme instruments d’équilibre au sein du Parti socialiste

D’après l’expert, les motivations politiques ne sont pas à exclure dans la mise en œuvre de cette réforme administrative qui, d’une certaine manière, visait aussi à contenter les « barons locaux » du Parti Socialiste, dans un contexte de post-dévaluation du FCFA et d’une montée de la grogne sociale dans le pays. « Tout découpage administratif, depuis 1996, comporte des soubassements politiques. En outre, on soupçonne aussi le pouvoir socialiste d’avoir découpé la région de Dakar pour des logiques électoralistes. Paradoxalement, les limitesdes 19 coordinations du PS de la ville de Dakar correspondent aux 19 communes d’arrondissement de la ville de Dakar. Cette coïncidence peut forcément soulever des questions », ajoute-t-il.

Les enjeux politiques ont aussi été au cœur de la bataille pour la mise sur pied des délégations spéciales dans les mairies des communes, après l’Alternance de 2000. Le report des élections locales, initialement prévues le 25 novembre 2001, va permettre au régime libéral, après le vote de l’Amendement Moussa Sy, de mettre sous tutelle les conseils municipaux. De ce fait, des fonctionnaires vont prendre la place des élus locaux dans la gestion des collectivités locales dont une grande majorité demeurait toujours dans l’escarcelle du Parti socialiste. Le scrutin local du 12 mai 2002 viendra porter un coup fatal à l’assise locale des “Verts”, avec la perte d’une grande partie des collectivités locales jusque-là sous leur contrôle.