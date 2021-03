Les mécaniciens de Poste-Thiaroye déplacés lors des travaux de l’autoroute à péage, réclament leur site de recasement. Hier, lors d’un point de presse, le président de leur association dénommée Carrefour automobile, Latyr Tine, a soutenu qu’ils ont eu à contacter toutes les autorités en charge de cette question, mais en vain. ‘’On n’a jamais eu de souci dans cette zone. Mais depuis 2018, nous avons eu tous les problèmes du monde.

Un promoteur est venu pour nous faire déguerpir avec ses engins. Nous n’allons pas nous laisser faire, mais puisque nous sommes des légalistes, on va saisir le président Macky Sall. Mais que cela soit clair : nous allons reprendre cet endroit qui nous revient de droit. Nous avons des papiers en bonne et due forme. Le plus triste dans cette histoire est que l’administration a les bras croisés. Elle ne veut rien faire pour nous’’, a dit M. Tine.

Selon qui, à plusieurs reprises, ils voulaient faire des marches, mais ils ont laissé tomber, car des bonnes volontés les avaient promis de régler ce problème. Mais cette fois-ci, si rien n’est fait, ils vont régler cette question à leur manière. Il faut noter que ces mécaniciens devaient être relogés à Sendou, sur un site de 6 ha, qui devrait abriter 488 parcelles pour des garages, 5 blocs sanitaires et 3 hangars.