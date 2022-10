Pour une meilleure détection et un bon suivi des jeunes talents, afin d’atteindre les objectifs de performances, 50 encadreurs venus de plusieurs régions du Sénégal ont été capacités, pendant deux jours.

Disposer d’intervenants de qualité concoure aussi à l’atteinte des résultats sportifs. Dans ce contexte marqué par des mutations profondes de l’administration publique et en phase avec les enjeux de l’heure, le ministère des Sports a lancé le processus de mise à niveau des acteurs pour plus d’efficacité dans le secteur, selon la directrice de la formation et du développement sportif. En outre, poursuit Marième Kane Diallo, pour une bonne maitrise des outils de planification et dans les perspectives d’un bon pilotage, notamment à travers les contrats d’objectifs avec les fédérations et groupements sportifs, le ministère a entrepris de renforcer les capacités de ses cadres techniciens.

L’objectif visé est de renforcer les compétences de leurs entraineurs et formateurs pour une meilleure détection et un bon suivi des jeunes talents afin d’atteindre les objectifs de performances. Il s’agira, selon elle, de renforcer la capacité de 50 encadreurs en détection de talents et doter chaque fédération des ressources humaines qualifiées dans ce domaine. Les fédérations et mouvements sportifs ciblés sont l’athlétisme, le basket, la lutte, la gymnastique et le canoé kayak.

‘’Les fédérations disposent de ressources humaines qualifiées en détection et suivi de jeunes talents. Les compétences des apprenants sont certifiées. Cette formation est destinée à 50 encadreurs, ayant un niveau leur permettant de lire et de communiquer. A travers ce projet, nous voulons détecter les jeunes talents dans 5 disciplines sur toute l’étendue du territoire national. Les talents détectés pourront nous valoir des performances, dans les prochaines années. La suite est importante, car ces jeunes seront suivis par le ministère et l’Etat. Ils seront encadrés et aidés sur le plan scolaire et technique pour performer dans les prochaines échéances sportives. Le choix des participants à cette formation a été fait par les fédérations elles-mêmes, car, connaissant mieux ceux qui sont aptes pour les objectifs fixés’’, a confié la directrice de la formation et du développement sportif, ce vendredi, lors de la cérémonie de clôture d’un séminaire de deux jours.

CEIKH THIAM